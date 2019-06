La prima settimana di giugno ha portato sui trend dei mercati comportamenti assai divergenti rispetto a quanto si è visto in maggio.

Se da un lato l’obbligazionario ha confermato, anzi, addirittura accelerato, le tendenze di maggio, i mercati azionari (con la importante eccezione cinese) hanno invece tentato l’inversione rialzista della loro marcia.

A sparigliare i ranghi sono state le due più importanti banche centrali del mondo, ed in particolare la FED americana.

Il comportamento di FED e BCE sembra sia giunto ad un punto di svolta rispetto alle politiche fin qui seguite. Sia Powell che Draghi, nei loro interventi pubblici tenuti nel corso della settimana, hanno manifestato ampia disponibilità a modificare in senso espansivo le loro attuali politiche monetarie. Il motivo è la presa d’atto che l’economia europea ed anche quella americana sembrano avviate verso un severo rallentamento, manifestato da indicatori macroeconomici sempre più deboli, a causa dell’inasprirsi delle tensioni commerciali ed anche politiche tra USA e Cina. Anzi, come ha mostrato il vertice di venerdì scorso tra Putin e Xi, che stranamente ha avuto poco risalto sui media occidentali, occupati a raccontare le gaffe di Trump con la Regina Elisabetta, la seconda e la terza superpotenza mondiale hanno cementato la loro amicizia con una trentina di accordi commerciali in prospettiva anti-americana, preparandosi ad un lungo confronto con gli USA per il dominio futuro sul mondo.

Sebbene questa prospettiva esca dai radar di breve termine, che sono quelli che intercettano ed interpretano i fatti per trasformarli in tendenze di mercato, direi che contribuiscono a raffreddare ulteriormente le speranze di una rapida rappacificazione che termini la guerra dei dazi e degli sgarbi commerciali.