Dal 15 Novembre diventa obbligatorio avere le credenziali SPID per accedere ai servizi del Ministero del Lavoro, ma sono già molti altri i servizi attivi online della PA e privati accessibili con identità digitale. Ecco come richiedere ed ottenere le credenziali di identità digitale gratis, e dove consultare l'elenco di tutti i servizi disponibili.

Il sistema pubblico di identità digitale o SPID, è un sistema di riconoscimento che permette ai cittadini di accedere ai siti della pubblica amministrazione ed usufruire di moltissimi servizi messi a disposizione online per gli utenti.

Un sistema che tramite un nome utente ID ed una password univoci garantiranno il riconoscimento in sicurezza e lo svolgimento di operazioni della pubblica amministrazione dedicate ai cittadini. In modo semplice, da casa tramite computer o smartphone e tablet.

La richiesta e l'utilizzo di queste credenziali sarà sempre più di fondamentale importanza, infatti come comunicato dal Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con l'entrata in vigore del nuovo decreto per la semplificazione e innovazione digitale si è previsto il passaggio a SPID come unica forma di riconoscimento online per tutti i servizi pubblici entro il 28 febbraio 2021.

“Entro il 28 febbraio 2021 le amministrazioni sono tenute ad avviare i loro processi di trasformazione digitale. I servizi pubblici dovranno diventare quindi fruibili attraverso lo smartphone, lo strumento più usato dagli italiani per comunicare a distanza.”

SPID i servizi già attivi e le novità

Sono già moltissimi i siti istituzionali che si stanno adeguando alla nuova normativa ed hanno adottato l'identità digitale come unica credenziale per l'accesso ed il riconoscimento dell'utente.

L'INPS già dallo scorso 1 ottobre ha sostituito il vecchio PIN con l'accesso SPID per identificazione al portale online utilizzato dai cittadini per la consultazione di pagamenti in arrivo, fascicolo personale previdenziale, richiesta Naspi, calcolo contributi o richieste di bonus per le famiglie come il Reddito di Emergenza.

L'identità SPID è inoltre già utilizzabile anche per accedere alla richiesta autonoma online di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza sul sito istituzionale dedicato al Rdc. In questo modo si può fare domanda senza passare per i CAF anche per la richiesta di altri bonus governativi come il bonus cultura e il bonus mobilità. Anche i comuni e le regioni stanno mettendo a disposizione dei cittadini servizi accessibili con SPID quali richieste di cambio residenza, rilascio certificati e iscrizione ai concorsi pubblici.

Per mettere al meglio in relazione il cittadino con la Pubblica Amministrazione è stata lanciata anche la app ufficiale IO. Una “app dei servizi pubblici” scaricabile su smartphone da App Store di Apple e Play Store di Google, che racchiude tutti i servizi accessibili con identità digitale. Da una sola app si potranno comodamente effettuare operazioni diverse con un solo accesso, o anche farsi ricordare le scadenze di pagamenti PagoPa che possono essere effettuati online come ad esempio il bollo auto o le tasse universitarie. Anche sul sito ufficiale è presente l'elenco consultabile di tutti i servizi attivi erogati con SPID.

A partire dal 15 Novembre sarà obbligatorio avere le credenziali SPID per l'accesso ai servizi offerti dal portale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, e per l'invio delle dimissioni online.

Quest'ultima novità è stata recentemente illustrata in un video promozionale creato appositamente dal Ministero in una campagna dedicata, che sta circolando in questi giorni anche in televisione sulle reti Rai.

Come e dove si richiede lo SPID

Qualsiasi cittadino in possesso di un documento in corso di validità come carta di identità, passaporto o permesso di soggiorno può richiedere le credenziali ed ottenere l'autenticazione dell'ID e password SPID. Per fare la richiesta occorre inoltre fornire il numero di telefono cellulare, un indirizzo email ed il codice fiscale. Si può scegliere uno tra i fornitori di servizi Identity Provider che sono inseriti nell'elenco ufficiale tra quelli con autorizzazione al riconoscimento. I Fornitori sono: Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, PosteItaliane, Spiditalia, Sielte, Tim e Lepida.

E dal 15 ottobre è attiva la modalità di riconoscimento anche presso alcuni uffici locali della Pubblica Amministrazione.

Per scegliere il fornitore più adatto è necessario verificare le condizioni offerte e il livello di sicurezza richiesto. I livelli di sicurezza sono tre e si differenziano in base alla classificazione spiegata sulla pagina di helpdesk del sito governativo SPID:

"- Il primo livello permette di accedere ai servizi online attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente. - Il secondo livello – necessario per servizi che richiedono un grado di sicurezza maggiore, permette l’accesso attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente, più la generazione di un codice temporaneo di accesso (one time password), fornito attraverso sms o con l'uso di un'app (fornita dal gestore di identità digitale) fruibile, ad esempio, attraverso smartphone o tablet. - Il terzo livello di sicurezza SPID, oltre al nome utente e la password, richiede un supporto fisico particolare che gestisce delle chiavi crittografiche. Tale supporto può essere una smart card o un dispositivo per la firma digitale remota (HSM).”

Una volta individuato il sito del provider sul quale ci si intende registrare, si potranno inserire i propri dati. Potrebbe essere richiesto di fare una foto al documento di identità e alla tessera sanitaria per allegarla alla richiesta. Si potrà successivamente procedere con la creazione di un nome utente una password ed infine all'autenticazione vera e propria. Il processo varia in base al provider scelto ma per la prima fase, quella di registrazione ed inserimento dati anagrafici si impiegano in media dai 10 ai 15 minuti.

Richiedere lo SPID: è gratis o a pagamento?

La richiesta iniziale delle credenziali SPID è sempre gratuita. Quello che cambia è invece la modalità di riconoscimento scelta che nella maggior parte dei casi è a pagamento. Quasi tutti i gestori offrono il riconoscimento di persona e quello tramite il lettore di carta di identità elettronica (per chi ne è in possesso). Senza dubbio però la modalità più comoda è quella online via webcam.

Se si sceglie quest'ultima modalità di riconoscimento, che al momento sembra essere la preferita dagli utenti, molti provider chiedono il pagamento di circa 15 euro per collegarsi a distanza con un operatore che chiederà al cittadino di mostrare un documento di identità davanti alla webcam e poter così confermare i dati.

Ma non tutti sono a pagamento. Ci sono infatti almeno tre modi per avere SPID completamente gratis e in maniera semplice.

Su Poste.it: il servizio è gratuito in modalità riconoscimento di persona e in modalità online attraverso la app di Poste se si possiede il lettore di Bancoposta oppure un numero di telefono cellulare certificato poste.

Su Sielte Id: il servizio di riconoscimento via webcam è gratuito e prevede l'appuntamento online con un operatore che dopo aver controllato i documenti mostrati confermerà l'identità.

Tramite Spiditalia Register che sta organizzando una serie di eventi pubblici in tutta Italia durante i quali sarà possibile richiedere SPID ed effettuare il riconoscimento di persona nello stesso momento recandosi nel luogo indicato il giorno dell'evento.

SPID: la nuova modalità di attivazione con video

Una ulteriore novità è rappresentata dalla modalità introdotta recentemente detta “audio video senza operatore”, questo ultimo metodo di riconoscimento è quasi gratuito. Permette al cittadino che effettua la richiesta su uno dei provider abilitati alla nuova modalità di effettuare ed inviare un video riconoscimento in totale autonomia senza l'aiuto dell'operatore. In questo caso in un breve video ripreso direttamente con la videocamera dello smartphone, si dovranno mostrare i documenti di identità richiesti e in audio ripetere un codice univoco che verrà inviato dal gestore tramite sms.

Per completare il riconoscimento verrà richiesto anche di effettuare un bonifico dal proprio conto corrente. La cifra da versare sarà simbolica, partirà da 10 centesimi e verrà utilizzata solo per la conferma. Per il momento stando ai dati del sito ufficiale del Governo, l'unico ad offrire il servizio audio video in autonomia è Lepida. Il provider ha anche già dichiarato in merito al bonifico di conferma che potrà essere versata anche una cifra superiore a quella richiesta, a titolo di offerta libera, e che verrà devoluta in beneficienza alla protezione civile dell'Emilia Romagna.

In ogni caso e per qualsiasi provider, dopo la procedura di riconoscimento, l'esito finale della richiesta per ottenere le credenziali verrà comunicato in circa 5 giorni lavorativi.

SPID: quali sono i vantaggi

Indubbiamente richiedere la propria identità digitale presenta numerosi vantaggi che possono semplificare in maniera significativa alcune importanti procedure necessarie a tutti i cittadini. Una delle più grandi comodità è ovviamente quella di avere un'unica chiave di accesso che permette contemporaneamente di effettuare più operazioni come pagamenti, controllare il 730, accedere a INPS e INAIL e richiedere finanziamenti e bonus.

Non meno importante in tempi di emergenza Covid, anche la garanzia di avere l'accesso facilitato comodamente da casa ai servizi offerti dalle aziende sanitarie, come prenotazione e disdetta visite mediche ed esami specialistici e consultazione referti e cartelle cliniche senza doversi più recare negli ospedali. Infatti l'identità digitale è stata pensata appositamente anche per evitare agli utenti le lunghe file e gli intasamenti ed assembramenti negli uffici pubblici che inevitabilmente si creavano quando era necessario andare di persona anche solo per apporre una semplice firma.

Ma un fattore importante è anche di avere più controllo sui propri dati e sulle pratiche aperte, che possono essere ogni momento e dovunque ci si trovi verificate tramite smartphone. Inoltre avere un sistema di riconoscimento utile in caso di smarrimento documenti cartacei.

Ma soprattutto l'elemento sicurezza da non sottovalutare; il fatto che ogni utente abbia una propria chiave di identificazione permette sia la prevenzione di furti di identità e contemporaneamente alleggerisce i server della Pubblica Amministrazione che non dovranno più conservare e gestire i dati personali di tutti gli utenti registrati.