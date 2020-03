Con i mercati in tumulto e le economie di tutto il mondo che si sono spente per rallentare la diffusione di COVID-19, molti investitori si sono rivolti agli Stati Uniti per guidare lo sforzo di stimolo sia sul fronte della politica monetaria che su quello fiscale. Questa settimana potrebbero averlo ottenuto.

David Norris, Portfolio Manager di TwentyFour Asset Manageent, spiega che con i mercati in tumulto e le economie di tutto il mondo che si sono spente per rallentare la diffusione di COVID-19, molti investitori si sono rivolti agli Stati Uniti per guidare lo sforzo di stimolo sia sul fronte della politica monetaria che su quello fiscale. Questa settimana potrebbero averlo ottenuto.

Lunedì, per la prima volta nella sua storia, la Federal Reserve statunitense ha annunciato un programma di liquidità che include l'acquisto di obbligazioni societarie. A ciò ha fatto seguito martedì l'annuncio di un pacchetto di spesa e di agevolazioni fiscali senza precedenti, concordato tra Repubblicani e Democratici, che andrà al voto in Senato mercoledì. Il piano prevede circa 500 miliardi di dollari per prestiti e altri tipi di assistenza alle imprese, tra cui le compagnie aeree statunitensi, oltre a 350 miliardi di dollari per le piccole imprese e altri 150 miliardi di dollari per i fornitori di assistenza sanitaria e i produttori di apparecchiature mediche. È importante sottolineare che verranno effettuate distribuzioni dirette anche agli americani a basso e medio reddito, 1.200 dollari per adulto e altri 500 dollari per ogni bambino.

Cosa ne farà il mercato di tutto questo? I mercati azionari statunitensi hanno sicuramente risposto positivamente, con l'S&P 500 che ha registrato il più grande guadagno in un giorno dall'ottobre 2008. Per gli investitori obbligazionari, l'acquisto di obbligazioni societarie è una misura innovativa che la Fed non ha nemmeno attuato durante gli altrettanto tumultuosi tempi della crisi finanziaria globale, e la sua importanza non può essere sottovalutata.

Le nuove misure sono classificate separatamente come Primary Market e Secondary Market Corporate Credit Facility (PMCCF e SMCCF) e, pur essendo senza precedenti per la Fed, allineano la sua risposta politica a quelle già attuate dalla Banca Centrale Europea, dalla Banca d'Inghilterra e dalla Banca del Giappone. Nell'ambito di entrambi i programmi, il Tesoro utilizzerà il Fondo di Stabilizzazione dei Cambi per effettuare un investimento azionario iniziale di 10 miliardi di dollari attraverso uno special purpose vehicle (SPV) associato alle strutture.

Come per tutte le misure di stimolo, il diavolo qui sta nei dettagli, con i programmi che specificano esplicitamente quali attività - compresi gli ETF - possono essere acquistate - spiega David Norris -. Ad esempio, secondo i criteri dello SMCCF, l'emittente di un titolo deve essere valutato almeno BBB-/Baa3 da un'agenzia di rating riconosciuta, deve avere una scadenza residua di cinque anni o meno, e l'emittente deve avere anche operazioni materiali negli Stati Uniti. È importante notare che gli emittenti idonei non includono le società che si prevede riceveranno assistenza finanziaria diretta ai sensi della legislazione federale in corso.

La politica della Fed sta ora operando fermamente sotto il mantra del "whatever it takes" nel tentativo di mantenere la liquidità che scorre attraverso il sistema bancario, con Jerome Powell che annuncia anche l'acquisto di titoli del Tesoro statunitense e alcuni mortgage backed securities sarebbero “illimitati”e ancora più supporto per i mercati monetari e carta commerciale.

Forse è stata una coincidenza tempestiva, ma il mercato statunitense delle nuove emissioni di titoli di investimento è sembrato aprirsi di conseguenza.

Lunedì sono arrivati sul mercato sette emittenti che hanno emesso 19,4 miliardi di dollari di nuove emissioni. Martedì è stato seguito da altri 19,75 miliardi di dollari di otto emittenti, il che significa che il mercato statunitense delle IG ha eguagliato l'intera offerta della scorsa settimana in due giorni. Un esempio è stata la forte offerta di 5 miliardi di dollari di Proctor & Gamble (Aa3/AAA-) di lunedì, che è arrivata con interessanti premi di nuova emissione di circa 15 pb, ma ha visto un sano restringimento degli spread sul mercato secondario di 25 pb-35 pb, a seconda della tranche.

Si è trattato di un inizio di settimana positivo per un mercato obbligazionario che negli ultimi tempi è stato devastato da dislocazioni e volatilità. Ciò che resta da vedere è se questa iniziativa positiva della Fed continuerà a creare fiducia nella base di investitori, date le condizioni economiche e di mercato senza precedenti.

La Fed non può creare domanda, ma ha fornito una liquidità senza precedenti, e quest'ultimo pacchetto - descritto come una mossa all-inin alcuni punti - ha inviato un segnale importante ai mercati del debito delle imprese che le munizioni della banca centrale, e la sua disponibilità ad utilizzarle, rimangono abbondanti. Ora tocca ai responsabili delle politiche fiscali, e la dimensione e la portata del pacchetto annunciato potrebbe essere un primo passo fondamentale per consentire ai mercati di guardare finalmente attraverso l'impatto economico del virus ad altre opportunità a medio termine.

Considerando dove sono arrivati i rendimenti del credito, se la Fed può davvero ripristinare la fiducia in una base di investitori che è stata paralizzata dall'incertezza, allora gli investitori che si sono affrettati ad accumulare liquidità nelle ultime due settimane potrebbero iniziare a guardare a quelle che David Norris crede si riveleranno alcune delle migliori opportunità di acquisto nel prossimo decennio.