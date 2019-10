In caso di acquisto di un'auto di lusso con un lascito, l'Agenzia delle Entrate può legittimamente avviare un accertamento fiscale. Questo è quanto emerso, infatti, da un un verdetto della Cassazione che ha ribaltato quello della Commissione tributaria della Calabria, e che ha accolto il ricorso che è stato presentato dall'Agenzia delle Entrate contro un contribuente.

#Fisco sempre più invasivo, ora nel mirino i beni (es auto di lusso) comprati con un'#eredità https://t.co/TfQwpvlaoE

Redditometro sempre più in pressing sui contribuenti con le banche dati fiscali

Questo è quanto, tra l'altro, riporta IlGiornale.it nel sottolineare come il redditometro vada sempre più in pressing sui contribuenti, e come si possa finire facilmente nella morsa delle Entrate che, facendo leva sulle banche dati fiscali, e sui controlli incrociati, è in grado di rilevare le variazioni di capacità contributiva.