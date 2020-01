Scegli le Migliori Azioni per il 2020 Attiva la tua prova gratuita di due settimane, ricevi gli avvisi in email da: www.megatrader.it

Il FOMC è venuto ed è andato, e la reazione dell'azionario US (che ha azzerato i guadagni nella parte finale di seduta) è sintomatica. Powell non poteva dire granchè ieri sera, e quindi le speranze di un particolare supporto da parte sua per il risk appetite erano vane.

A margine, la performance è stata dovish. Nello statement i consumi sono stati downgradati a "crescita moderata" rispetto a "crescita forte" di Dicembre. l'obiettivo di inflazione è stato definito ufficialmente "simmetrico". La remunerazione delle riserve è stata aumentata di 5 bp, ed è stato annunciato che i repo e il programma di acquisti verranno gradualmente ridotti nel secondo semestre, ma chiaramente queste linee guida possono venire modificate al bisogno. Powell ha espresso preoccupazione per il livello basso dell'inflazione e osservato che il mercato del lavoro potrebbe avere altro spazio perchè le pressioni salariali sono ridotte. L'economia è giudicata positivamente ma sono stati sottolineati i rischi esterni, compreso il Coronavirus. Ma il Presidente Fed non ha preso alcun impegno, limitandosi ad osservare che la politica monetaria non è su un percorso predefinito. Il risultato pratico sono stati circa 10 bp di tagli prezzati in più sulla curva, che ora sconta interamente 2 ulteriori tagli entro 2021 di cui un all' 85% entro dicembre prossimo.

Un po' poco per scaldare gli animi.

Dopo la chiusura, alcune trimestrali eccellenti. Se Microsoft ha riportato bene (revenues +14% YoY e oltre 1$mld superiori alle attese) Facebook è stata accolta male, a causa di una crescita di nuovi utenti ai minimi storici e una discreta salita dei costi. Trionfale l'accoglienza dei numeri di Tesla (EPS 2.14$ vs 1.72 atteso, fatturato 7.38 bln vs 7.06 attesi e una giudance di cashflow positivo). Il titolo è arrivato a fare + 14% in aftermarket. Ci si chiede però quale trimestrale possa giustificare un +150% in poco più di 3 mesi.