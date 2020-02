Joe Foster, Portfolio Manager e Strategist di VanEck, spiega che il 2020 è cominciato bene per l’oro, trainato dai rischi legati agli sviluppi geopolitici. Il 3 gennaio, l'attacco con un drone a un generale iraniano da parte degli Stati Uniti ha visto la risposta dell’Iran l’8 gennaio con un attacco contro una base militare congiunta di Stati Uniti e Iraq. In questo contesto, il metallo giallo ha temporaneamente toccato quota 1.600 dollari l’oncia per la prima volta dal 2013. Il 14 gennaio l’oro è sceso ai minimi del mese, per poi risalire a seguito dello scoppio dell’epidemia di coronavirus in Cina. La diffusione dei contagi ha spinto in forte ribasso i prezzi dei metalli e del greggio, poiché gli investitori hanno cominciato a temere le possibili ricadute sulla crescita economica in Cina e nel resto del mondo. I Treasury statunitensi hanno guadagnato terreno e l’oro ha chiuso il mese in rialzo di 71,89 dollari l’oncia (+4,7%) a quota 1.589,16 dollari. Le azioni aurifere hanno invece sottoperformato rispetto al metallo giallo, probabilmente a causa della mean reversion dopo la robusta sovraperformance di dicembre.

Le quotazioni aurifere non sono indicative della domanda di oro fisico

Secondo i dati del World Gold Council (WGC), nel 2019 la domanda complessiva di oro è diminuita dell’1%. La domanda di beni di consumo (gioielleria, lingotti e monete) è stata particolarmente debole ed è scesa ai livelli più bassi degli ultimi dieci anni (-11%), principalmente a causa dell’andamento sotto tono di India e Cina. Se la domanda è calata, a cosa è dovuto il rialzo del 18% registrato dalle quotazioni aurifere nel 2019? L’oro si comporta più come uno strumento finanziario che come una materia prima. I prezzi delle materie prime sono determinati dalla domanda fisica; quelli dell’oro dalla domanda finanziaria. I forti acquisti di oro come copertura finanziaria e valutaria da parte delle banche centrali e degli exchange traded products (ETP) sull’oro fisico hanno quindi sospinto le quotazioni aurifere, malgrado i livelli molto modesti della domanda dei beni di consumo, più importante in termini di volumi. La domanda d’investimento sul mercato degli strumenti finanziari (futures e over-the-counter) ha contribuito a propria volta al rialzo dell’oro nel 2019. Joe Foster si aspetta che queste dinamiche di domanda e prezzo proseguano anche nel 2020, se le quotazioni aurifere si manterranno solide. Al momento sembra che l’oro possa superare quota 1.600 dollari l’oncia nel primo semestre.