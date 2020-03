Le tasse non si pagano. Questa volta è ufficiale. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di differire i versamenti previsti per il 16 marzo. Attraverso un decreto legge saranno introdotti anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria.

Il Coronavirus sconfigge le tasse

Tutta l'Italia è in quarantena per cercare di bloccare il Coronavirus. Ovviamente gli effetti diretti del virus e delle msure eccezionali per fermarlo si fanno sentire sul commercio, sulle grandi aziende. Sanità, trasporti sono in ginocchio, ma comunque costritti ad andare avanti. Già da un po' di tempo si vociferava di una possibile sospensione delle bollette. Proprio per questo si sarebbe pensato allo stop del versamento delle tasse il 16 marzo.

Il premier Giuseppe Conte avrebbe ricevuto carta bianca da Bruxelles: potrà adottare tutte le misure che ritiene opportune per fronteggiare la crisi. L'Italia potrà anche andare oltre i limiti imposti sul deficit di bilancio previsti dalla Manovra 2020 approvata due mesi fa.

Spunta la virus tax: sopresa delle sorprese

Ok va bene. Tutte le tasse sono bloccate. Tutto fermo ed i soldi ci rimangono in tasca. Ma attenzione a festeggiare troppo presto. Il deficit, però, dovrà essere coperto al più presto. Su questo la commissione euroea è stata chiara. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri comunque sottolineato che aumentare il carico fiscale per coprire il costo del pacchetto di emergenza in questa fase potrebbe aggravare i rischi al ribasso per l’economia italiana.

La Commissione europea vorrebbe che l’Italia sposti progressivamente la tassazione dal lavoro ai consumi. In poche parole potremmo trovarci di fronte ad una nuova manovra lacrime e sangue per i contribuenti che però consentirà di alleggerire la prossima Legge di Bilancio di 20 miliardi di euro. Conte starebbe vagliando una possibile virus tax o una speciale patrimoniale con prelievo forzoso sui conti correnti per sostenere i costi dell’emergenza.

Tasse e versamenti: pronto il nuovo calendario

Il direttore generale di Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha dato disposizioni a tutte le strutture di rimodulare le proprie attività in base a quanto previsto dal comunicato del ministero dell’Economia e delle Finanze relativamente al differimento dei versamenti del 16 marzo 2020, in attesa del decreto legge relativo alle misure per il contenimento degli effetti del Covid-19 e della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.