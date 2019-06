Alcuni temi di investimento non si esauriscono in un anno.

Mark van der Kroft, responsabile del team Trends & Thematic Investments di Robeco, spiega che alcuni temi di investimento non si esauriscono in un anno. Dopo aver analizzato i dati, Mark van der Kroft si è reso conto che, in termini di performance dei mercati azionari, negli anni ci sono stati molti più titoli perdenti che vincenti. Questa forte asimmetria persisterà anche in futuro, essendo legata alla mutevole natura della nostra economia e della nostra società. Le recenti trasformazioni si riflettono in tre grandi megatrend: tecnologie rivoluzionarie, cambiamenti socio-demografici e necessità dell’uomo di preservare la Terra.

La domanda di strategie basate sui trend è in crescita - spiega Mark van der Kroft -. Da un lato, c’è stato un fortissimo incremento delle richieste di investimenti passivi, che costano poco, sono facili da acquistare e non comportano il rischio di fare errori rispetto al benchmark. Dall’altro, però, si favoriscono soluzioni di investimento realmente attive, in grado di offrire quell’alpha che gli investitori stanno ancora cercando. Un altro driver è il potenziale del contesto di basso rendimento dei prossimi due anni, che rende ancora più importante l’alpha generato dal trends investing. Una sovraperformance del 4%, infatti, vale molto di più quando il mercato è piatto rispetto a quando è in rialzo del 20%. Gli investitori vogliono avere in portafoglio soluzioni capaci di fornire rendimenti extra, fondamentali in mercati caratterizzati da una resa ridotta.

La peculiarità di Mark van der Kroft è la scelta di proporre una strategia di investimento davvero attiva, di lungo termine e orientata al futuro. Nel costruire un portafoglio non guardiamo al passato e non ci basiamo sul benchmark. Mark van der Kroft si chiede quali settori e, in particolare, quali società saranno strutturalmente vincenti nei prossimi dieci anni, dopo i cambiamenti strutturali e le innovazioni dirompenti a cui assistiamo oggi. E, di conseguenza, quali società non faranno parte di quel futuro.