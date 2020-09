Tenaris ha recuperato dai minimi, ma non ha partecipato al buon rialzo del Ftse Mib, zavorrato dal petrolio e non solo. Le banche d'affari restano caute: ecco perchè.

A pochi minuti dalla chiusura delle contrattazioni odierne, prosegue in calo la seduta di Tenaris che, pur avendo recuperato dai minimi intraday, continua a muoversi in rosso, in controtendenza rispetto al Ftse Mib.

Tenaris recupera dai minimi, ma resta in rosso

Il titolo, reduce da due sedute consecutive con il segno più, resta nelle retrovie del Ftse Mib e non beneficia in alcun modo del rialzo di quest'ultimo.

Negli ultimi minuti Tenaris passa di mano a 4,781 euro, con un ribasso dello 0,95% e circa 3,5 milioni di azioni scambiate fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a più di 4 milioni di pezzi.

Tenaris penalizzato dal calo petrolio

Due i motivi che guidano oggi al ribasso Tenaris e uno di questi è il calo del petrolio che dopo l'affondo di venerdì scorso continua a perdere terreno, presentandosi a 39,2 dollari, con una flessione di quasi un punto e mezzo percentuale.

Tenaris: i dati sul numero dei pozzi attivi ad agosto nel mondo

A pesare sull'andamento di Tenaris è anche l'aggiornamento relativo all'attività di trivellazione a livello internazionale.

Baker Hughes ha pubblicato i dati sui rig count, ossia sulle trivelle, per il mese di agosto.

A livello internazionale, complessivamente il numero di pozzi attivi si è attestato a 747 il mese scorso, in aumento di 4 unità rispetto a luglio, e in calo di 391 unità su base annua.

La media da inizio anno è di 902 pozzi attivi rispetto ai 1.098 del 2019, con una flessione del 18%, e in confronto ai 988 del 2018.

A livello geografico nell'area Asia Pacifico si è avuta una crescita di 7 pozzi su base mensile, con un totale pari a 200 unità, ma una riduzione di 20 unità su base annua.

Nel Middle East il calo mensile è stato di 14 pozzi a 301 unità e di 115 rispetto allo stesso mese del 2019.

Ben Africa ed Europa dove i pozzi sono cresciuti su base mensile rispettivamente di 6 e 4 unità, ma in confronto allo stesso mese dello scorso anno si registra un calo di 53 pozzi nel continente africano e di 84 nel Vecchio Continente.

In America Latina ad agosto il numero di pozzi è salito solo di 1 a 75 unità, in Argetina e in Brasile di 2, mentre in Messico si è avuta una riduzione di 3 pozzi a 35 unità. A livello di business, è aumentata leggermente sia l’attività Land-onshore che offshore.

Tenaris: focus sui pozzi attivi negli Stati Uniti

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, nell’ultima settimana il numero di pozzi attivi ha raggiunto le 256 unità, con un incremento di 2, ma con un calo di 549 da inizio anno, a fronte di una media di 495 pozzi rispetto ai 943 del 2019.

La media di rig count statunitensi nel terzo trimestre di quest'anno, mantenendo costante il livello dell’ultima settimana, registra una flession dl 35% su base trimestrale e del 55% su base annua.

Gli analisti di Equita SIM fanno notare che le loro stime incorporano un calo dei rig-count americani del 54% per il 2020.

Tenaris: Equita resta cauta per diversi motivi

I dati mostrano dei segnali di stabilizzazione del numero di pozzi attivi, ma su livelli molto bassi.

Equita SIM mantiene una view neutrale su Tenaris, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 5,8 euro, evidenziando che nel breve la visibilità su volumi e prezzi tubi OCTG resta bassa.

Questo anche per la forte esposizione del gruppo a Nord e Sud America, dove viene realizzato circa il 60% del fatturato.

Le due aree indicate sono quelle maggiormente colpite da taglio capex delle compagnie petrolifere e dall'impatto della pandemia, ma anche dal crollo delle attività di drilling in Argentina e dal rilevante ammontare di rimanenze negli Stati Uniti che impatta la domanda.

Tenaris: anche Fidentiis non si sbilancia. Ripresa sarà lenta

Non diversa la strategia suggerita da Fidentiis che su Tenaris ribadisce la raccomandazione "hold", con un range di valutazione tra 6,5 e 7 euro.

Gli analisti da una parte credono che ai livelli attuali il titolo possa essere interessante, ma dall'altra non cambiano il loro giudizio per via dell'assenza di visibilità sul 2021.

Commentando i dati di agosto sulle trivelle, gli esperti di Fidentiis credono che l'attività di perforazione dovrebbe aver toccato un bottom tra luglio e agosto non solo in Nord America ma a livello globale.

La ripresa però è attesa molto lenta, con ricadute positive marginali sui conti di Tenaris relativi agli ultimi tre mesi di quest'anno.