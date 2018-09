Mentre il mondo si avvicina al decimo anniversario del crac di Lehman Brothers, quella che allora era la seconda più grande banca di investimento e che per giunta aveva ricevuto ottimi rating fino a qualche ora prima del crollo, a tenere banco è ancora la guerra commerciale Usa-Cina.

Anche il Giappone chiamato in causa

Una guerra che ha non solo ha creato ben più di una tensione ma che potrebbe trascinarsi più a lungo di quanto finora si è creduto e, cosa ancora peggiore, espandersi ad altre nazioni. La prima “vittima sacrificale”, infatti, potrebbe essere il Giappone (surplus commerciale di quasi 70 miliardi di dollari per lo più sul settore automobilistico). Una scelta, quest'ultima, vista come illogica dal momento che Tokyo non applica nessun dazio sulle importazioni di autoveicoli a stelle e strisce. Non solo, ma le parole di Trump arrivano nel preciso istante in cui il Giappone registra la crescita economica più rapida dal 2016 nel secondo trimestre: il PIL di Tokyo, infatti, è cresciuto nel secondo trimestre (aprile-giugno) del 3% su base annua, battendo le attese degi economisti che non andavano oltre un già ottimistico 2,6%.

La view degli anaisti

In tutto questo le ultime notizie parlano, già da venerdì, di una possibile nuova tranche di $ 200 miliardi di dazi su beni cinesi. Una notizia che si insinua nella più ampia strategia di propaganda politica che vede le elezioni di medio termine che si terranno a novembre, come nuovo banco di prova per l'amministrazione repubblicana, travolta da scandali e perennemente sotto la continua minaccia di un impeachment.