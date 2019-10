Negli ultimi due anni le tensioni commerciali tra Cina e USA hanno rappresentato la principale fonte di incertezza per la crescita economica mondiale.

Stefan Scheurer, Director, Global Capital Markets & Thematic Research di Allianz Global Investors, spiega che negli ultimi due anni le tensioni commerciali tra Cina e USA hanno rappresentato la principale fonte di incertezza per la crescita economica mondiale. Dopo trattative lunghe e complesse, sembra tuttavia che le parti abbiano raggiunto un’intesa provvisoria per la stipulazione di un primo accordo, anche se le questioni strutturali legate alla guerra dei dazi restano comunque irrisolte. In ottica futura, questa potenziale intesa potrebbe rappresentare un punto di svolta. L’attuale impasse infatti pesa sempre più sulla fiducia di imprese e consumatori, nonché sugli investimenti aziendali. Basti pensare che il sentiment globale delle imprese è sceso al livello più basso da inizio 2016.

Dopo mesi di stallo dei negoziati sulla Brexit, anche il recente avvicinamento tra il governo britannico e l’Unione Europea (UE) potrebbe costituire un punto di svolta. Una soluzione a breve è improbabile, pertanto sui mercati prevarrà un clima di incertezza ancora per qualche tempo. Tuttavia, ora che la Camera dei Comuni ha acconsentito ad avviare la fase successiva del processo legislativo – anche se i parlamentari hanno respinto le strette tempistiche del piano di attuazione proposto dal governo – un’uscita ordinata del Regno Unito dall’UE, seppur dopo una nuova proroga, appare un’ipotesi realistica.

Le incertezze sul fronte politico influiscono comunque sull’attività economica - spiega Stefan Scheurer, Director -. Secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI) nel 90% dei Paesi la crescita ha rallentato rispetto all’anno scorso: nel terzo trimestre 2019 si attestava al 2,9%, il livello più basso dal 2009. Gli studi della Banca Centrale USA e dell’FMI stimano un impatto negativo del conflitto commerciale sulla crescita economica globale nell’ordine di 80-110 punti base. Tale effetto penalizzante traspare anche dalla decelerazione della crescita cinese, ai minimi degli ultimi decenni, anche se la dinamica debole del commercio estero è probabilmente ascrivibile sia a fattori esterni che interni. Dati i costanti rischi geopolitici, nel secondo semestre 2019 dovremo attenderci una crescita globale inferiore al potenziale. Non siamo convinti che una politica monetaria espansiva – da gennaio oltre 40 Banche Centrali hanno abbassato i tassi di riferimento – in presenza di stimoli fiscali limitati, potrà essere sufficiente nell’attuale fase avanzata del ciclo a compensare i numerosi fattori negativi in ambito politico ed economico.