Toby Nangle, Responsabile asset allocation globale e Responsabile multi-asset, EMEA, e Maya Bhandari, Gestore di portafoglio, Multi-asset di Columbia Threadneedle Investments, spiegano che i mercati risentono dell'acuirsi delle guerre commerciali globali, del rallentamento economico in Cina, della debolezza valutaria e dei rischi sistemici provenienti dalle banche europee, nonché della crisi in Turchia. A fronte di questi fattori, non abbiamo modificato le nostre allocazioni, ritenendo che l'attuale dinamica economica e degli utili continui a supportare un cauto ottimismo sugli attivi rischiosi malgrado l'avvicinarsi della fine del ciclo e i nostri crescenti timori sul fronte del commercio globale.

Commercio globale

Le stime sulle implicazioni di una guerra commerciale sono risultate alquanto divergenti per quanto riguarda la portata e le probabilità di un'imposizione di dazi, nonché l'impatto sulla crescita e sull'inflazione e le potenziali risposte politiche - spiegano Toby Nangle e Maya Bhandari -. Le valutazioni attuali indicano una ricaduta negativa sul PIL globale compresa tra l'1% e il 2,3%; se alcune istituzioni prevedono che l'inflazione costringerà la Federal Reserve a inasprire ancora la propria politica monetaria, altri si aspettano invece che l'istituto centrale sarà frenato dal clima di incertezza. L'impatto delle condizioni finanziarie svolgerà probabilmente un ruolo di gran lunga maggiore di quello ascrivibile agli effetti economici diretti del crescente protezionismo; la maggior parte delle stime indica altresì che gli Stati Uniti saranno penalizzati in misura doppia rispetto al resto del mondo.