Kim Catechis, Head of Emerging Markets di Martin Currie (Legg Mason), spiega che lo sconvolgimento delle catene di fornitura spinge le aziende verso l’automazione. Entro il 2025 il commercio tra paesi emergenti supererà quello tra paesi sviluppati.

Le guerre commerciali non sono né rapide né semplici da vincere. Lungi dall’essere gloriosi e adrenalinici scontri di cavalleria, assomigliano più a lente e faticose battaglie di trincea. Tutti gli attori coinvolti ne soffrono; il paese che alla fine prevale tende ad essere quello la cui popolazione ha la soglia di sopportazione più alta, perché i governi, per continuare nello scontro, hanno bisogno dell’appoggio dell’elettorato.

Sotto molti aspetti, gli USA godono di un importante vantaggio strutturale in questa guerra commerciale. Sono la più grande economia del mondo, dispongono di molte risorse, rappresentano un mercato attraente, e possono contare su importanti capitali umani e finanziari. Ma hanno anche dei punti deboli, e uno in particolare: la trasparenza. Sono infatti un paese ricco di potenziali bersagli, il che rende facile all’avversario identificare aree economiche da colpire per produrre il massimo danno, come abbiamo potuto vedere recentemente con il record di fallimenti tra i produttori di soia.

Conseguenze volute (e non)

In genere, i dazi sui prodotti finali sono motivati dalla volontà di innescare una sostituzione delle importazioni - spiega Kim Catechis -. Al contrario, i dazi sui beni intermedi sono meno efficaci a questo scopo, perché rendono i calcoli più complessi.

L’acciaio è un buon esempio in questo senso. I dazi sull’acciaio hanno aiutato i produttori americani e i lavoratori del settore, ma non senza costi. Non appena le nuove barriere commerciali sono entrate in vigore (nel marzo 2018) i produttori di acciaio americani hanno alzato i prezzi al livello dei dazi, mentre i produttori stranieri non hanno abbassato i loro prezzi. Nel settore automotive USA, General Motors si è storicamente comportata da “buona cittadina”, acquistando l’80% dell’acciaio da produttori americani. Nello svolgere questo servizio alla nazione, però, GM è stata penalizzata, perché in virtù dei dazi ha dovuto pagare come se stesse acquistando il 100% del suo acciaio dall’estero, con un innalzamento dei costi pari - secondo alcune stime - a circa 1 miliardo di dollari.