M.J. Bakkum, Senior Emerging Markets Strategist di NN Investment Partners, spiega che finora, quest'anno, la crescita dei mercati emergenti è stata più debole di quanto previsto. L’incertezza sulle sorti del commercio globale continua a rappresentare il problema principale. La battuta d'arresto dei negoziati commerciali USA-Cina a partire dal 5 maggio ha reso meno probabile una rapida ripresa sia della fiducia delle imprese asiatiche che degli investimenti. Al contempo, le autorità cinesi si stanno impegnando maggiormente per compensare l'impatto negativo sulla crescita derivante dal conflitto commerciale con misure di stimolo economico. Inoltre, un atteggiamento più accomodante da parte della Fed sta sostenendo i flussi di capitale verso i mercati emergenti, che sono positivi da novembre. Ciò sta aiutando le banche centrali dei mercati emergenti ad allentare ulteriormente la politica monetaria. Di conseguenza, la crescita del credito EM ha ripreso a salire negli ultimi mesi, raggiungendo circa il 10% a maggio.

Il punto di vista di M.J. Bakkum sulla crescita dei mercati emergenti è immutato. M.J. Bakkum ritiene che ci sia uno spazio limitato per una rapida ripresa della crescita delle esportazioni e delle spese in conto capitale nel settore manifatturiero, in particolare in Asia, al contempo però M.J. Bakkum vede migliorare le prospettive di crescita della domanda interna, con flussi di capitale di sostegno e un ulteriore atteggiamento accomodante da parte della politica cinese. Nel complesso, la crescita del PIL dell'area emergente dovrebbe registrare una graduale ripresa nei prossimi trimestri. Per il 2019 abbiamo una previsione del PIL del 4,5% per il 2019 e del 4,8% per il 2020.