Le azioni Leonardo stanno avendo un trend molto positivo all’interno del FTSE MIB. Questo andamento favorevole è dettato soprattutto dai contratti che la società, ex Finmeccanica, ha chiuso con il Nord America con un importo di quasi un miliardo di euro.

Anche gli analisti hanno previsto un’ulteriore crescita per le azioni Leonardo valutando anche che uno dei contratti americani avrà un’influenza positiva per il raggiungimento dei target, fissati dall'azienda, relativi agli ordini per l’anno in corso.

Leonardo (ex Finmeccanica): Profilo societario

Leonardo, ex Finmeccanica, è un’azienda italiana che si occupa dei settori dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. In questa società sono confluite le imprese: Augusta Westland, Alenia Aermacchi, Selex ES, OTO Melara e Wass.

È diventata uno dei dieci operatori mondiali in questi settori grazie alla continua attenzione all’innovazione tecnologica, alle riconosciute capacità industriali e all’eccellenza del capitale umano che vi opera. I ricavi sono molto alti e oltre la metà proviene dai mercati internazionali. Il maggior azionista è il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano, che possiede una quota del 30%.

L’azienda si rivolge soprattutto a Governi e Forze armate, ma anche ad organizzazioni e a privati. Offre una gamma di prodotti di alta tecnologia atti a difendere persone, infrastrutture e territori. L’offerta riguarda svariati settori strategici tra i maggiori: l’aeronautica, i sistemi senza pilota, i sistemi di difesa, i sistemi satellitari e l’elettronica per sicurezza e difesa. L’azienda garantisce, inoltre, servizi di supporto e addestramento.