Le trimestrali come antibiotico

La seduta negativa di lunedì scorso ha generato l’esplosione della volatilità e sull’indice SP500 la prima perdita giornaliera da 74 sedute superiore al punto percentuale, dando inizio ad una fase correttiva evidente.

L’impatto emotivo dell’aumento dei decessi per il virus cinese 2019-nCoV, ma soprattutto l’accelerazione dei contagi avvenuta nello scorso week end ha favorito la violazione con un ampio gap ribassista della trendline inclinata al rialzo che ha guidato il forte impulso positivo avviatosi ad inizio ottobre 2019. Dall’apertura di venerdì scorso al minimo di lunedì l’indice SP500 ha perso quasi 3 punti percentuali. Per un indice che da inizio ottobre al 22 gennaio ne aveva fatti quasi 17 al rialzo quasi senza interruzioni, retrocedere di 3 punti in meno di due sedute pare quasi una esagerazione di pessimismo.

Così ieri i vigilanti del rialzo si sono affrettati a seminare rassicurazioni. Hanno evidenziato un’apparente minore mortalità di questa epidemia rispetto a quella della SARS del 2003 e la massiccia e rapida reazione delle autorità cinesi, che non hanno lesinato misure d’emergenza. Si sono poi diffusi rumors che ad Hong Kong sarebbe già stato individuato un possibile vaccino, che però richiederà qualche mese per essere prodotto su vasta scala.

Il messaggio esplicito che l’establishment finanziario ha voluto trasmettere ai mercati è molto simile a quello delle autorità sanitarie: niente panico. Ha evidenziato che, come in passato le epidemie si sono risolte in fretta ed i mercati sono tornati a crescere, non c’è motivo di pensare che questa volta vada diversamente. Quello implicito è che, se si tornerà a salire, non c’è motivo di vendere, ma casomai bisogna già cominciare la caccia alle occasioni, comprando i titoli più penalizzati nei giorni scorsi.