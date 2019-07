Proprio nei giorni in cui sui giornali di tutta Europa non fanno altro che comparire articoli relativi alla nomina di Christine Lagarde come Presidente della BCE (in sostituzione di Mario Draghi), dall'altra parte dell'Oceano Atlantico sembra proprio che ci sia un'altra personalità femminile che sta facendo parlare di sé.

Si tratta di Judy Shelton, nominata da Donald Trump, insieme a Christopher Waller, come nuova guida della Federal Reserve (la banca centrale statunitense).

Il Presidente degli Stati Uniti, infatti, non ha mai “digerito” la scelta della Fed di alzare i tassi d'interesse. Ciò si evince anche dal fatto che, più volte, non ha esitato a definirla come uno dei principali problemi del rallentamento dell'economia americana.

Trump e la lotta alla Federal Reserve

In America, negli ultimi giorni, gli assetti dell'istituto centrale, facente capo a Jerome Powell, risultano essere a rischio.

Nello specifico, i continui attacchi di Trump diretti a Powell, con relative minacce di licenziarlo o di degradarlo, non fanno altro che mettere in serio pericolo non solo l'indipendenza della Fed, ma soprattutto la generale stabilità finanziaria.

Ciò è, infatti, quanto affermato nelle ultime ore da Michael Hewson, ovvero il Chief Market Analyst di CMC Markets UK. Nella sua lotta nei confronti della banca centrale statunitense, ovvero la Federal Reserve, Donald Trump ha indicato il nome di Judy Shelton per guidare la stessa.

Si tratta di una personalità già nota, la stessa è stata consulente economico nell'ambito della campagna per le Presidenziali dell'anno 2016, e si è sempre mostrata contraria alle decisioni della Fed.