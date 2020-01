Gli analisti di MPS Capital Service spiegano che nonostante la debolezza negli ultimi giorni dell’anno, il 2019 si è confermato come un anno eccezionale per i mercati azionari mondiali che hanno beneficiato della svolta ad “U” da parte delle principali banche centrali. Non solo l’equity è andato molto bene, ma è stato un anno positivo anche per le altre principali asset class, quali il mondo obbligazionario e la maggior parte delle materie prime. Nell’ultimo giorno del 2019 Trump, tramite Twitter, ha annunciato che il 15 gennaio sarà firmato l’accordo di fase uno con la Cina. La cerimonia, dove parteciperà l’alta delegazione cinese (ma non sembra che ci sarà il Presidente Xi), si terrà alla Casa Bianca. Infine, Trump ha dichiarato che si recherà successivamente a Pechino per iniziare le negoziazioni per la fase due. Dalla Cina non sono però giunte conferme per il momento. Nel frattempo, in Cina la politica monetaria continua a supportare l’economia. La PBoC ha comunicato che dal 6 gennaio ridurrà di 50pb il tasso di riserva obbligatoria per le banche. In teoria, tale mossa dovrebbe far affluire circa 115 Mld$ di liquidità nel sistema finanziario cinese.

Tassi e congiuntura: Tasso decennale bund torna sopra -0,20%

Gli analisti di MPS Capital Service spiegano che il 2019 si è concluso con forti vendite sui bond che hanno interessato soprattutto il bund tedesco, in scia alle parole del consigliere commerciale statunitense Navarro, secondo cui l’accordo preliminare con la Cina è completato. Il movimento ha portato il tasso decennale tedesco in prossimità di -0,17% (massimo da maggio 2019) e quello statunitense sopra l’1,9% (con lo spread sul 2-10 anni sopra 34 pb). Hanno tenuto meglio i bond italiani, grazie alla buona domanda sulle aste di fine anno su 5 e 10 anni. In Spagna, il partito socialista e quello dei separatisti catalani (ERC) si sono accordati per formare un nuovo governo guidato da Pedro Sanchez. Dopo un 2019 fortemente penalizzato dalla guerra commerciale che ha portato le banche centrali ad intervenire con nuove misure accomodanti e forti acquisti sui bond (il tasso bund decennale ha toccato -0,74% e la curva statunitense si è invertita), il 2020 sembra quindi iniziare all’insegna dell’ottimismo con il completamento della fase uno USA-Cina e con dati macroeconomici in stabilizzazione. In Cina gli indici PMI non Manifatturiero e quello manifatturiero di Caixin sono risultati in lieve rallentamento, rimanendo comunque sopra area 50.