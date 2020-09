Come e dove acquistare Bitcoin per investimento? Compra da CoinBase .

Un articolo apparso oggi sul Corriere della sera online, ha catturato la mia attenzione.

Il Corriere della Sera, infatti, a sorpresa, pubblica un articolo, a firma Gianluca Mercuri dal titolo davvero sorprendente: “Trump può rivincere: ecco come può battere Biden”.

Nella realtà Mercuri riprende un articolo apparso sul New York Times firmato da un editorialista di punta del quotidiano americano, David Leonhardt, premio Pulitzer per il giornalismo di commento.

Dall’inizio dell’articolo di Leonhardt sembrerebbe proprio che il giornalista americano non sia un gran fautore di Trump, sentite infatti cosa scrive:

Molti americani sono ossessionati dall’idea che Trump vinca un’altra volta a sorpresa. Oggi voglio spiegare perché può succedere davvero.

Insomma se “molti americani sono ossessionati” ce ne saranno perlomeno altrettanti che invece sarebbero ben felici di un secondo mandato per l’attuale Presidente.

Ma proseguiamo. Le sorprese non mancano, sentite come continua Leonhardt:

stando ai sondaggi, Joe Biden vincerà comodamente. Ma potrebbe non essere così.

Ebbene non sembra anche a voi una contraddizione, infatti non sta dicendo che i sondaggi danno magari un lieve margine a favore di Biden, dice espressamente che “stando ai sondaggi, Joe Biden vincerà comodamente” … più esplicito di così???

Ed allora perché aggiunge “ma potrebbe non essere così”? Mi verrebbe da dire: o lui non ritiene che i sondaggi siano veritieri oppure non so, magari ritiene che nell’ultimo mese di campagna elettorale Trump possa fare un miracolo ed invertire la tendenza. Non so sentiamo come prosegue.

Potrebbe non essere così perché … Perché anche stavolta, come quattro anni fa, il sostegno della classe lavoratrice bianca a Trump potrebbe essere stato sottovalutato.

Ma allora i sondaggi sono fatti male!!! Se il giornalista americano dice che nei sondaggi non è pesato a dovere il sostegno della classe lavoratrice bianca a Trump sta dicendo che o i sondaggisti sono incompetenti, oppure … eh insomma lo devo dire … oppure i sondaggisti sono in malafede e sottovalutano volutamente il peso che potrà avere in queste elezioni il sostegno a Trump da parte della classe lavoratrice bianca.

A questo punto il giornalista del Corriere fa una riflessione: I sondaggisti hanno provato a rimediare a questa lacuna e uno dei massimi esperti del tema, Nate Cohn, assicura che ci sono riusciti.

Qui perdonatemi, ma da statistico devo sottolineare questo aspetto assolutamente incomprensibile. Scusatemi tanto, ma ci stanno dicendo che fanno dei sondaggi sapendo perfettamente che stanno commettendo un errore (ossia quello di sottovalutare l’impatto sul voto della classe bianca lavoratrice).

Ma se facendo un sondaggio mi accorgo che sto commettendo un errore rimedio subito, correggo l’errore campionario e ripeto il sondaggio. Non so se sono stato chiaro.

Cerco di fare un esempio. Se devo stabilire statisticamente l’altezza media degli italiani, quindi prendo un campione della popolazione italiana non so, 1.000 o 2.000 persone, e ne calcolo l’altezza media, ma alla fine mi sono accorto che nel mio campione mi son dimenticato di inserire, ad esempio, persone della Lombardia.

Non è che pubblico il risultato e poi dico, ma guardate che quel dato può essere sbagliato perché non ho inserito nel campione dei lombardi. Se mi accorgo dell’errore, semplicemente vado a rifare il campione, naturalmente inserendo anche persone della Lombardia in base al peso percentuale che ha la Lombardia sulla popolazione italiana, rifaccio i calcoli e quando arrivo alla fine pubblico il mio risultato, stavolta statisticamente corretto! Mi sembra logico!

Quindi sentire che I sondaggisti hanno provato a rimediare a questa lacuna e uno dei massimi esperti del tema, Nate Cohn, assicura che ci sono riusciti.

Scusatemi ma fa ridere!

Non serve essere uno dei massimi esperti del tema, questo Nate Cohn, che tra l’altro è semplicemente un altro giornalista del New York Times che si occupa principalmente su temi elettorali, per “riuscire in questa grande impresa”, se nei sondaggi è stato sottovalutato l’impatto che avrà sull’esito elettorale il voto della classe lavoratrice bianca ... si è fatto un errore clamoroso.

Ripeto, come aver escluso nel campione dell’esempio che vi ho fatto sull’altezza media degli italiani persone residenti in Lombardia!!!

Ed invece sentite cosa dice Leonhardt:

Ma la demoscopia è una scienza inesatta

Ma stiamo scherzando?

Intanto la Demoscopia NON è una scienza inesatta, è una scienza statisticamente esatta, certo, naturalmente se viene fatta in modo scientifico, non se viene fatta a capocchia, anzi, qui l’errore compiuto è talmente grave, talmente macroscopico che non solo non si può escludere che sia stato commesso in buona vede. Qui pare proprio che i sondaggi siano volutamente manipolati.

Ma non è finita perché sentite ancora cosa aggiunge:

Ma la demoscopia è una scienza inesatta, resa ancora più complicata dal declino dei telefoni fissi

Dal declino dei telefoni fissi??? Ma sta scherzando di nuovo? Quindi per lui la validità della demoscopia dipenderebbe dai telefoni fissi???

Ma veramente siamo al ridicolo. Eventualmente potrebbe essere vero il contrario! Oggi abbiamo molti più strumenti per contattare le persone, una volta avevamo solo il telefono fisso, oggi, ripeto, abbiamo più modalità di contatto con le persone.

Ma andiamo avanti, sentite ancora come prosegue l’articolo:

Decisivo nello sconvolgere le previsioni, a suo avviso, rischia di essere lo scontro sulla nomina del nuovo (o della nuova) giudice della Corte Suprema.

Ma anche qui, mi vien da ridere, abbiamo sempre detto che decisivo per l’elezione di un Presidente è la situazione economica, ricorderete tutti la celeberrima frase “It’s the economy stupid” un’espressione che, si dice, fece vincere le elezioni a Bill Clinton.

Ed invece adesso per gli americani non è importante lo stipendio o il sussidio settimanale, bensì è fondamentale la nomina di un Giudice della Corte Suprema?

Queste sono le balle che ci raccontano i media, statene pur certi che agli americani interessa di più lo stipendio per chi lavora o il sussidio per chi ha perso il lavoro.

Del Giudice della corte Suprema, come si direbbe a Roma, all’americano medio … non gliene potrebbe fregar de meno.

Ed arriviamo alla parte finale dell’articolo, sentite perché Leonhardt ritiene che Trump potrebbe anche essere rieletto:

L’inquilino della Casa Bianca è pronto a far di tutto per non dover traslocare. Che trovata! Perché gli altri inquilini della Casa Bianca che lo hanno preceduto invece non vedevano l’ora di traslocare, ma sentite secondo il giornalista americano cosa sarebbe pronto a fare Trump:

L’inquilino della Casa Bianca è pronto a far di tutto per non dover traslocare. E lo scontro sulla Corte Suprema gli serve a questo.

Ma figuriamoci!

Un conto, infatti, è se gli americani percepiranno il voto come un referendum su di lui: se sarà così perderà, perché tanti conservatori sono scontenti di questo presidente. Ma se lo scontro sul nuovo giudice avrà una carica ideologica tale da indurre questi conservatori delusi a chiedersi a quale campo appartengono, sospetta David, «allora potrebbero tornare a casa da Donald».

Sì insomma secondo David Leonhardt sarà la nomina di una persona alla corte Suprema a decidere le elezioni negli Usa. Fino a due giorni fa di questa nomina nessuno sapeva nulla ed oggi è decisiva per la rielezione di Trump. Ma proseguiamo.

Poi ci sono anche ragionamenti numerici concreti, a spingere il presidente. Se i risultati differiranno dagli attuali sondaggi esattamente quanto i risultati del 2016 differirono dai sondaggi di allora, Trump vincerà: di poco, ma vincerà. In questo scenario, perderebbe di nuovo nel voto popolare (Hillary Clinton, è sempre utile ricordarlo, prese tre milioni di voti in più), «ma vincerebbe in tutti gli Stati dove ora è in testa o insegue di poco, come Florida, Iowa, North Carolina, Ohio e Arizona».

Quindi Leonhardt ci sta dicendo che anche la scorsa volta, quando Trump fu eletto battendo la Clinton, anche allora i sondaggi erano taroccati! Bene! Andiamo avantiA quel punto per sbancare gli servirebbe solo la Pennsylvania, dove in questo momento è indietro di 5 punti. Parliamo di uno Stato che «fino a pochi anni fa era più democratico dell’intera America, ma poi è scivolato a destra». Può succedere di nuovo, perché Trump sta enfatizzando la contrarietà dei democratici al fracking, la fratturazione idraulica delle rocce per estrarre il gas, diffusissima da quelle parti.

Ma attenzione sentite:

E poi la Corte Suprema della Pennsylvania ha dato ragione ai repubblicani, stabilendo che il voto per posta deve essere espresso con due buste, una esterna e una «segreta». La cosa manderà in confusione molti elettori e c’è chi prevede 100 mila voti invalidati. Il voto postale, com’è noto, lo usano soprattutto i dem. Macché la Corte Suprema della Pennsylvania ha dato ragione perché prima i brogli erano all’ordine del giorno, così invece, con la doppia busta non si potrà più imbrogliare, per questo la Corte Suprema della Pennsylvania ha dato ragione ai Repubblicani, figuriamoci se La cosa manderà in confusione molti elettori.

Ridicolo.

E questo è l’epilogo col quale Gianluca Mercuri termina l’articolo. Insomma, mancano 40 giorni e nulla è scontato. Semmai, l’impressione è che il vento stia girando di nuovo.

Caro Gianluca Mercuri e caro Corriere della Sera, non è che il vento stia girando di nuovo, è che stanno venendo a galla tutti gli imbrogli che sono stati congegnati per cercare di non far rieleggere il miglio Presidente degli Stati Uniti degli ultimi sessant’anni.