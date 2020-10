Le multe per eccesso di velocità rilevata tramite sistema Tutor, a volte, è possibile contestarle e liberarsi così dal debito. Leggendo con attenzione il verbale, oppure facendo alcune verifiche sui punti di installazione delle apparecchiature, si potrebbero individuare i presupposti per la contestazione. Tutti i dettagli, anche sull'invio dei verbali via Pec, prossimamente obbligatoria in auto.

Preferiamo partire subito da un presupposto: se l’automobilista rispetta i limiti di velocità, nella grandissima parte dei casi, non si troverà mai nella situazione in cui cercare le modalità per contestare una multa per avere trasgredito al Codice della Strada.

Esistono però casi in cui la contestazione da parte del presunto trasgressore non solo diventa un diritto, ma quasi un dovere. Stiamo parlando dei casi in cui la multa non deriva da una violazione da parte del guidatore, ma da disguidi tecnico-logistico legati alla gestione delle apparecchiature di rilevamento della velocità, oppure dei casi in cui la gestione amministrativa del verbale non ha seguito l’iter burocratico previsto, e sono state eluse le tempistiche previste dal legislatore.

La multa Tutor va contestata se non è indicato ‘velocità media’

Quando si riceve una multa stradale effettuata tramite Tutor per eccesso di velocità non è mai buona cosa pagare, subendo l’eventuale decurtazione di punti sulla patente, senza fare alcune verifiche preventive sulla documentazione che abbiamo tra le mani.

Il Tutor è un sistema di rilevazione della velocità media tenuta dai veicoli in determinati tratti di strada. La prima telecamera posta all’inizio del percorso di rilevamento, la porta di ingresso, registra la targa del veicolo e il momento esatto del suo passaggio (ora, minuti, secondi). Al termine del percorso previsto, alla porta di uscita, una seconda telecamera rileva gli stessi dati. Dal confronto fra i due orari di ingresso e di uscita dal tratto rilevato, il sistema determina la velocità media tenuta dal conducente, e se superiore a quella consentita su quel tratto di strada scatterà la contravvenzione per eccesso di velocità.

Il sistema Tutor funziona quindi rilevando la velocità media tenuta dal veicolo, non la velocità istantanea, rilevata cioè in un momento preciso, come fa il sistema Autovelox. In realtà il Tutor è in anche grado di rilevare la velocità istantanea, funzione solitamente utilizzata con poca frequenza dalle autorità, ma che comunque esclude la funzione di rilevamento della velocità istantanea. Vergilius, ad es., il sistema analogo del Tutor e operativo sulle strade soprattutto extraurbane della Campania, Calabria, Lazio e Emilia Romagna, ha fatto un passo avanti rispetto al suo concorrente: rileva entrambe le velocità, media e istantanea, risultando ancora più insidioso per l’automobilista.

Ma non è una questione di sistemi adottati. Ciò che rende la multa per eccesso di velocità contestabile, è l'assenza di un avviso che citi la parola ‘media’.

Esattamente come in presenza di un Autovelox, che deve essere segnalato con un adeguato anticipo lungo la traiettoria, per evitare brusche frenate e pericoli per la circolazione, anche per il Tutor la normativa ne disciplina la segnalazione. L’automobilista deve essere a conoscenza che il controllo effettuato sulla velocità che sta mantenendo, si basa su una rilevazione media fra due punti e non su quella istantanea come accadrebbe transitando al fianco di un autovelox. L’assenza di una segnaletica chiara che reciti ‘Attenzione, controllo elettronico della velocità media’, è il primo presupposto che può portare alla contestazione della multa per eccesso di velocità. Se nei pressi di un Tutor che ha rilevato un nostro eccesso di velocità, non troviamo l’espressione ‘Velocità media’, la Cassazione ci dice che abbiamo tutte le carte in regola per fare ricorso presso il Giudice di Pace entro 30 giorni, o 60 giorni ricorrendo al Prefetto, dalla notifica dell’avvenuta infrazione e arrivare all’annullamento della stessa.

La multa Tutor va contestata se il sistema non è tarato

Tutti i misuratori elettronici di velocità devono essere sottoposti almeno una volta all’anno a revisione al fine di testarne la corretta funzionalità. La direttiva Minniti si è espressa in tal senso definendo le modalità in cui questa revisione deve essere effettuata.

L’operazione di taratura consiste nella verifica eseguita da parte di un centro accreditato del corretto sincronismo degli orologi Gps presenti nelle due postazioni, di ingresso e di uscita dal tragitto di rilevamento. Contestualmente viene verificato il tragitto di riferimento e le sue eventuali modifiche sulla lunghezza utilizzata nel calcolo della velocità media. Questa taratura deve essere eseguita con cadenza minimo annuale e, secondo una recente sentenza, deve essere riportata nel verbale di infrazione che noi riceviamo a casa. Lo stesso documento deve riportare inoltre il numero di matricola delle apparecchiature e la data di prima omologazione delle stesse. L’automobilista può richiedere la consultazione dei documenti riguardanti la taratura presentando istanza di accesso agli atti al comando di polizia entro 30 giorni, o comunque nel minor tempo necessario a esercitare il diritto di difesa di fronte al Giudice di Pace. Il ricorso va presentato entro 30 giorni, o 60 se ci rivolgiamo al prefetto.

In difetto di una taratura entro l’anno del sistema di rilevamento, oppure di altre incongruenze documentali, relative all’omologazione delle apparecchiature o alle certificazioni richieste all’azienda preposta alla taratura, il verbale può essere considerato nullo e può essere impugnato di fronte al Giudice di Pace o al Prefetto.

Contestare una multa Tutor se la velocità è inferiore alla tolleranza del 15%

Il verbale per eccesso di velocità rilevato tramite Tutor possiamo anche contestarlo di fronte al Giudice di Pace o al Prefetto qualora la velocità indicata sul verbale non rientri all’interno di determinati parametri.

Per l’Autovelox, dunque una postazione di rilevamento di velocità istantanea, la legge prevede una tolleranza del 5% rispetto al limite stabilito dalla segnaletica. Se ad es. procediamo a 105 Km/h su una strada il cui limite è fissato a 100 Km/h, non dovremmo incassare nessun verbale, e se ciò accadesse sarebbe nostro diritto impugnarlo. Per quanto riguarda il Tutor, invece, questa tolleranza si dilata leggermente. Laleggepertutti.it riporta il caso di una recente sentenza del Giudice di Pace di Savona, del 30 luglio 2020, che riconosce come per questo sistema la tolleranza deve essere superiore al 5%, opinione tra l’altro condivisa da altri giudici. Ai Tutor si applicherebbero quindi le norme relative ai limiti di velocità presenti ai tratti di ingresso e di uscita autostradali, dove i limiti sono compresi fra 70 e 130 Km/h e la tolleranza è del 10%, che sale al 15% dove è superiore ai 130 Km/h.

Questa sentenza ci indica allora un’altra occasione per presentare ricorso entro il termine dei 30 giorni al Giudice di Pace o di 60 giorni se si ricorre al Prefetto. Fino ai 140 Km/h, infatti, non può essere fatta alcuna multa con il Tutor per eccesso di velocità.

La multa Tutor è prescritta dopo 5 anni

Esiste ancora una via che conduce a liberarci dal debito, ovvero quella legata al superamento delle tempistiche previste dalla legge.

La multa per eccesso di velocità a seguito di rilevamento con Tutor non consente la contestazione immediata dell’infrazione, ma soltanto differita, attraverso la spedizione del verbale cartaceo alla residenza del trasgressore. Se questa notifica non avviene entro massimo 90 giorni dal giorno dell’infrazione (non dal giorno in cui è stato compilato il verbale), il guidatore può ritenersi libero dal debito. Se la notifica arrivasse superati i 90 giorni, è necessario ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni, o 60 al Prefetto, per rendere illegittima la multa. In difetto di questo perfezionamento la multa, pur essendo nulla, diventa definitiva.

Nel caso, ancora, in cui ricevuta la regolare notifica entro i 90 giorni dall’infrazione, non si fosse pagata la multa, e nei 5 anni successivi non venissero inviati altri solleciti di pagamento, il debitore può considerarsi libero dal debito. Anche in questo caso però, una notifica consegnata oltre i 5 anni richiederebbe la dichiarazione di illegittimità della multa da parte del Giudice di Pace o del Prefetto, su istanza rispettivamente entro 30 o 60 giorni dalla notifica tardiva.

La multa Tutor inviata via Pec

Questo è lo stato dell’arte in materia del Codice della Strada attualmente in vigore. La Riforma del nuovo Codice stradale, dopo molti anni di rallentamenti, sembra abbia trovato nuove forze per giungere a una sua definizione. Fra le numerose novità che ci attendono, molte delle quali sono state anticipate qui, la Posta elettronica certificata troverà ampio spazio nella sezione dedicata ai rapporti fra autorità e cittadino. La Pec diventerà obbligatoria per ogni automobilista, il quale sarà tenuto a dichiararla in sede di immatricolazione o di revisione dell’autoveicolo. L’utilizzo della Posta elettronica certificata comporta vantaggi per il cittadino in termini di funzionalità, non dovendosi preoccupare del ritiro della corrispondenza cartacea, e in termini economici, venendo meno le spese di notifica addizionate a quelle riferite all’infrazione stessa. Tuttavia presenta anche alcuni svantaggi per gli automobilisti, che si vedranno recapitare da parte dell’autorità notifiche via Pec con maggiore efficienza e rapidità.

Abbiamo visto come trascorsi i 90 giorni dall’infrazione senza ricevere notifica, la multa può venire considerata illegittima e il trasgressore libero dal debito. Con la Pec, quasi sicuramente, questa ulteriore opzione per evitare il pagamento del debito diventerà più complessa da percorrere, o meglio, sarà meno probabile si presenti fra le possibilità di evitare il pagamento.

L’invio di una Pec è molto più funzionale rispetto all’invio di una raccomandata A/R, oltre che più veloce. Saranno allora meno frequenti i casi in cui una multa diventi illegittima o cada in prescrizione a causa dell’esaurirsi delle tempistiche massime previste dalla data dell'infrazione, entro cui l’autorità deve inviare le notifica o i solleciti.

Godiamoci allora questi ultimi barlumi di vecchio Codice della Strada, dove il cartaceo fa ancora da padrone, e la distanza fra cittadino e Pubblica Amministrazione ci lascia ancora l’illusione di essere cittadini liberi. La Pec obbligatoria in automobile darà il colpo finale a questa favola, e ci condurrà inevitabilmente a percepire sempre più invasiva nei nostri riguardi la Pubblica Amministrazione.