UBS Global Wealth Management, il più grande gruppo al mondo nel settore della gestione patrimoniale, ha appena tagliato ad underweight il suo posizionamento sull'azionario globale in rapporto alle obbligazioni high grade per la prima volta dalla crisi dell'euro-zona.

Borse, UBS sottopesa azioni: prima volta da crisi dell'euro-zona

Lo segnala oggi Bloomberg sottolineando che il colosso elvetico del Wealth Management ha giustificato il declassamento dell'equity, in una nota ai clienti a firma del Global Chief Investment Officer Mark Haefele, con la necessità di ridurre l'esposizione alle guerre commerciali in corso e all'incertezza politica.

Azioni nella morsa dei dazi: le ragioni del declassamento

“I rischi per l'economia globale e i mercati sono cresciuti, in scia a una rinnovata escalation delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina,” scrive in un passaggio del report il gestore, aggiungendo che a determinare la sua decisione, finora esclusa nonostante i continui scontri tra le due superpotenze economiche nell'ultimo anno, sono state le dichiarazioni con cui Donald Trump ha annunciato via Twitter venerdì scorso un aumento dal 25% al 30% delle tariffe su beni cinesi per 250 miliardi di dollari.

Azioni mercati emergenti ora più a rischio

La scelta di passare al sottopeso include inoltre un nuovo posizionamento underweight sugli indici dei mercati emergenti, che “sono più esposti all'aumento della volatilità dei mercati, al rallentamento dell'economia globale, e all'acuirsi delle tensioni sul commercio”.