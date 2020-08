Unicredit tra i peggiori del Ftse Mib, poco aiutato da un report di Equita SIM: improbabile un re-rating per diversi motivi.

Al pari di quanto accade per gli altri protagonisti del settore bancario, anche Unicredit oggi è colpito dalle vendite.

Il titolo, che mostra una maggiore debolezza relativa rispetto al Ftse Mib, accusa la peggiore performance nel comparto di riferimento e occupa una delle ultme posizioni nel paniere delle blue chips.

Unicredit in difficoltà nelle retrovie del Ftse Mib

Dopo un avvio già in calo, Unicredit ha ampliato progressivamente le perdite, presentandosi negli ultimi minuti a 8,135 euro, con una flessione del 2,32% e oltre 7 milioni di azioni scambiate fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a più di 23 milioni.

Unicredit perde terreno oggi sulla scia della negativa intonazione del Ftse Mib e del settore bancario in particolare, poco aiutato dalle indicazioni a due velocità che giungono dal mercato obbligazionario.

Unicredit appesantito dal rialzo dello spread

I BTP continuano ad essere acquistati, tanto che il rendimento del decennale viaggia in calo dello 0,1% allo 0,977%.

Diverso l'andamento dello spread BTP-Bund che si allarga e mostra un rialzo del 2,14% a 147,7 punti base, sui massimi di giornata segnati fino ad ora.

Unicredit: Equita non vede un re-rating per diversi motivi

Da segnalare inoltre che Unicredit non è certo aiutato dal report diffuso oggi da Equita SIM che ha palesato più di qualche perplessità sul titolo.

Gli analisti hanno aggiornato stime e investment case di Unicredit, anche se riconoscono i progressi compiuti dal gruppo nel secondo trimestre sul Common Equity Tier, aumentato di 44 punti base al 13,9% e una guidance di utile 2021, fissata a 3-3,5 miliardi euro, oltre il 30% sopra le attese.

A dispetto di ciò, secondo la SIM milanese il titolo non beneficerà di un re-rating per diversi motivi.

In primis l’outlook sui ricavi 2021 è più debole del previsto, in secondo luogo la politica dei dividendi non è attraente, a ciò si aggiunga che performance operativa e il CET1 sono molto sensibili alla regolamentazione, senza dimenticare che i rumors legati all’M&A penalizzano le valutazioni.

Unicredit: outlook 2021

Parlando nel dettaglio dell'outlook 2021, Unicredit ha confermato un utile di 3-3,5 miliardi di euro che però sconta ancora pressione sul net interest income, il 4% sotto le stime degli analisti.

Anche la qualità dei ricavi è inferiore alle attese perché il trading è più alto, 1,4 miliardi contro la stima di 1 miliardo.

Infine, Unicredit si aspetta un costo del rischio nella parte bassa del range, 70-90 punti base, rispetto alla stima di 94 basis points della SIM milanese.

Nell’attuale contesto secondo gli analisti i prezzi continueranno a incorporare ricavi più deboli, ma non rettifiche inferiori, quindi le valutazioni non beneficeranno della guidance di utile 2021.

Unicredit: politica dividendi

Quanto alla politica sui dividendi, è stata confermata la guidance di piano che parla di un payout al 30% e 10% buyback, ma dato che nel 2020 l’utile atteso è soltanto di 800 milioni di euro, la dividend policy, in caso di rimozione del divieto da parte della BCE, sarà simbolica, con uno yield inferiore al 2%.

A detta della SIM milanese una remunerazione più generosa sul 2020 è legata soltanto alla distribuzione di parte dell’eccesso di capitale che però gli analisti vedono come scenario improbabile.

Unicredit: focus su regolamentazione e M&A

Con riferimento alla regolamentazione, a causa del peggioramento dei rating interni legati al quadro macro, Unicredit riporterà 60 punti base di maggiori impatti negativi sul CET1 nel 2020-2021, pari ad un consumo di capitale di 2 miliardi di euro, ossia il 12% della capitalizzazione di mercato.

Nessun'altra banca domestica si attende effetti così significativi e la volatilità del capitale di Unicredit limita un rerating dei multipli.

L’effetto negativo cumulato 2020-2021, pari a 160 punti base, corrisponde ad un assorbimento di capitale pari a quello che deriverebbe dall’acquisizione di Banco BPm a 2,4 euro per azione.

Infine, parlando di M&A Equita SIM ricorda che il management di Unicredit ha smentito chiaramente l’interesse ad aggregazioni, ma i rumour di un piano alternativo su Ubi Banca per ostacolare il deal di Intesa Sanpaolo e le indiscrezioni su una fusione con Banco BPM non rappresentano catalizzatori positivi.

Unicredit: Equita taglia stime e target

Come detto prima gli analisti di Equita SIM hanno tagliato le stime di Unicredit nell'ordine del 12% con riferimento al periodo 2021-2023 per via di minori ricavi core.

Il prezzo obiettivo del titolo è stato così ridotto da 9,1 a 8,8 euro, con una raccomandazione "hold" invariata.