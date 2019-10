Tassi negativi sui conti correnti, offensiva del Codacons su UniCredit con esposto a Bankitalia ed Antitrust. Boicottaggio contro tutte le banche che si faranno pagare per tenere i soldi sul conto. Ecco i vantaggi di tassi negativi per gli istituti di credito. I soldi fermi sui conti correnti, inoltre, servono alle banche per concedere credito.

Sui tassi negativi applicati sui conti correnti bancari in Italia, il Codacons ha lanciato l'allarme in quanto in questo modo scatterebbe, sul denaro depositato, una vera e propria tassazione a danno dei clienti.

Tassi negativi sui conti correnti, offensiva del Codacons

"Tassi negativi per i clienti"?



Abbiamo presentato un esposto a @bancaditalia e @antitrust_it affinché si attivino subito contro la nuova politica decisa da @UniCredit_IT



https://t.co/71q7kCLzsN pic.twitter.com/eCZl3fMkOp

— Codacons (@Codacons) October 12, 2019

Non a caso l'Associazione dei Consumatori e degli Utenti, con una nota, ha comunicato che, contro UniCredit che intende applicare, oltre i 100 mila euro, tassi negativi sulla giacenza in conto corrente dal 2020, ha presentato un esposto non solo alla Banca d'Italia, ma anche all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (Antitrust).