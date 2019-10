I recenti dati forniti da Confindustria Moda hanno evidenziato per il primo semestre del 2019 una crescita del 7,2% dell’export dell’industria del fashion. Tuttavia, i rapporti e gli indici dei principali player del settore prevedono per il 2020 il rischio di instabilità per via della volatilità e l’incertezza dell’economia globale, su cui incide in maniera importante la guerra dei dazi fra USA, Cina e i principali mercati, e la Brexit, che potrebbero notevolmente impattare sulla supply chain nonché sull’M&A. Condizionamenti questi che impongono nuove sfide all’industria della moda e del lusso, costretta a ripensare i propri modelli di business nell’ottica di minimizzare i rischi di una contrazione dei consumi, quindi di una decrescita, e sfruttare le opportunità potenziali presentate dai paesi dell’area Asia-Pacific e dalla rinegoziazione di accordi bilaterali sui dazi.

Di questo si è parlato all’appuntamento annuale sui temi del fashion organizzato da CBA, una tavola rotonda con i protagonisti del settore e gli addetti ai lavori per condividere visioni e prospettive sulla strada della moda.