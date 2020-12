Il 2020 rimarrà nella storia ma il 2021 sarà l'anno del tuo riscatto! Per te abbiamo realizzato un video dove ti viene spiegato come poter fare soldi ed avere entrate extra investendo sui mercati finanziari. Cosa aspetti? Datti una possibilità! Vieni a scoprire cosa ti riserva il 2021!

A Piazza Affari questa prima seduta della settimana viene vissuta in progresso dai protagonisti del settore utility.

Utility in rialzo a Piazza Affari grazie ai BTP con i tassi ai minimi storici

Ad avere la meglio sono Enel e A2A che salgono dell'1,58% e dell',42%, seguito da Hera e Italgas che si apprezzano dello 0,9% e dello 0,88%, tallonati da Snam che guadagna lo 0,77%, mentre resta al palo Terna che oscilla intorno alla parità.

Le utility oggi beneficiano della buona intonazione del Ftse Mib, ma anche dai segnali incoraggianti che arrivano dal fronte obbligazionario.

Lo spread BTP-Bund arretra di quasi il 2% a 116,2 punti base e viaggiano in lieve rialzo i BTP che vedono il rendimento del decennale scendere dello 0,54% allo 0,557%, ad un passo dai minimi storici.

A2A è da inserire in portafoglio

Nel settore delle utility ci sono diverse opportunità interessanti da cogliere, a patto di scegliere i titoli giusti, secondo le indicazioni fornite dalle banche d'affari.

Un tema da cavalcare è senza dubbio A2A che per Equita SIM merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 1,55 euro.

La view positiva è stata confermata nei giorni scorsi dopo che la stampa ha riportato alcune indiscrezioni relative all'imminente arrivo di un finanziamento BEI da 13 milioni di per la società, per il piano di installazione delle colonnine di ricarica elettrica.

A puntare su A2A è anche Intesa Sanpaolo che nei giorni scorsi ha migliorato la raccomandazione a "buy", con un target price a 1,55 euro.

Gli analisti apprezzano l'ingresso della società nel settore eolico per l'acquisizione di un impianto da 8,2 MW in Campania nel comune di Castelpagano in provincia di Benevento.

Intesa Sanpaolo non si aspetta in ogni caso un impatto rilevante sui dati finanziari di A2A, per quanto gli aspetti economici della transazione non siano stati resi noti.

Enel è un buy irrinunciabile

Un'opportunità da cogliere è offerta da Enel su cui Bernstein la scorsa settimana ha confermato la raccomandazione "outperform", rivedendo al rialzo il prezzo obiettivo da 9,3 a 10 euro.

Il broker ritiene che la Transizione Energetica vedrà un'accelerazione nel 2021 ed Enel è ben posizionata, ricordando che è uno dei player leader nel settore delle rinnovabili.

A scommettere sul titolo è anche Credit Suisse che al pari di Bernstein ha un rating "outperform", con un fair value rivisto al rialzo da 8,2 a 9,2 euro.

Quest'ultima mossa è stata decisa alla luce del recente re-rating del settore, ma anche della maggiore visibilità sulla crescita del gruppo fino al 2030.

Snam raccoglie giudizi contrastati

Contrastati i giudizi su Snam che la scorsa settimana è finito sotto la lente di Citigroup, i cui analisti hanno ribadito la raccomandazione "sell", con un fair value alzato da 3,4 a 3,5 euro.

La banca Usa segnala che il titolo tratta a premio del 25% sulla Rab, sostanzialmente in linea con Terna, malgrado un maggior rischio.

A scommettere su Snam è invece Banca Akros che proprio oggi ha rinnovato l'invito ad accumulare il titolo in portafoglio, con un prezzo obiettivo a 5,3 euro.

La conferma giunge dopo che la controllata greca Desfa si è aggiudicata i servizi di esercizio e manutenzione di Lngi.

Indicazioni bullish anche da parte di Credit Suisse che Snam ha un rating "outperform", con un target price ritoccato da 4,9 a 5 euro.

Italgas al vaglio dei broker

La stessa raccomandazione "outperform" viene riservata da Mediobanca Securities a Italgas, con un fair value a 6,5 euro.

La conferma è arrivata a inizio mese sulla scia dei rumor da cui si è appreso che la società investirà 15 milioni di euro per lo sviluppo della power-to-gas station in Sardegna.

Cauti i colleghi di Citigroup che la scorsa settimana hanno lasciato invariato il rating "neutral" su Italgas, con un prezzo obiettivo incrementato da 5 a 5,2 euro.

La banca Usa ritiene che le opportunità di consolidamento del settore utility possano compensare l'atteso calo degli utili nel medio termine.

Terna è un buon affare. Citigroup lo promuove

Buone notizie per Terna sono arrivate la scorsa settimana da Citigroup che ha riservato una promozione al titolo, con un cambio di strategia da "neutral" a "buy" e un target price salito da 6,1 a 7 euro.

La banca americana ritiene che il titolo offra un'interessante opportunità di investimento, evidenziando che la società è esposta ai temi della transizione energetica e vanta dei ritorni solidi.