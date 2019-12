Quando si compiono vent’anni si aspetta la fine del ventesimo anno per festeggiare. Lo si fa per le persone, ma non lo si fa quasi più per il calendario. Il nostro mondo ha compiuto duemila anni il 31 dicembre 2000, ma tutti abbiamo festeggiato il 31 dicembre 1999.

In base a questo nuovo modo di conteggiare la storia, questo, per la nostra nota, è l’ultimo numero del primo ventennio del XXI secolo. È tempo di auguri, ma anche di bilanci e, per i temerari, di previsioni.

George Friedman (lo studioso di geopolitica, non il giornalista) ha fatto qualche anno fa un piccolo esercizio ed è andato a vedere come si è immaginato il mondo nei vent’anni a venire nel 1900, nel 1920, nel 1940, nel 1960 e nel 1980. In nessuno di questi casi si è realizzato il tema conduttore delle previsioni di consenso (pace e prosperità nel 1900, una lunga pace dopo la guerra e una Germania debole nel 1920, il dominio nazista sull’Europa nel 1940, il dominio dell’America sul mondo nel 1960 e quello dell’Unione Sovietica nel 1980). In tutti i casi il vero tema di fondo del ventennio è arrivato completamente imprevisto.

Per non parlare delle previsioni del 2000. Dopo il crollo dell’Unione Sovietica tutti, sulla direttrice Hegel-Kojève-Fukuyama, profetizzarono la fine dei conflitti e della storia e il dilagare del modello liberale occidentale nelle immensità dell’Eurasia e nel mondo postcoloniale. Il tutto sotto l’occhio attento e benevolo dell’unica iperpotenza rimasta, gli Stati Uniti, e in un clima di eccitazione (esattamente come nel 1900) per la rivoluzione tecnologica, che sembrava avviata verso un’accelerazione esponenziale.