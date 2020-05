La verità sul recovery fund

Dobbiamo sperare nei “rigoristi”, o almeno un tempo li chiamavano così, oggi sembra invece sia stato inventato un altro neologismo: i “frugali”!

I frugali? E chi sarebbero i frugali? Sarebbero quei Paesi dell’Unione europea, Austria ed Olanda in testa, che sono contrari a ridurre, ad allentare le restrizioni economiche sui conti pubblici dei vari Stati, sono contrari ad aumentare quella che una volta veniva chiamata flessibilità … insomma sono contrari ad aumentare il debito.

Figuratevi ora che si parla addirittura di una maggior solidarietà, in campo economico, fra i Paesi dell’Unione, la vedono come il colera.

Ebbene lo ribadisco a scanso di equivoci, non è un refuso quello che ho detto all’inizio, quei Paesi, Austria ed Olanda … sono la nostra salvezza, se per la loro intransigenza noi saremo costretti ad uscire dall’Eurozona … io lo giuro vado personalmente da Kurz (Primo Ministro austriaco) e da Rutte (Primo Ministro olandese) a ringraziarli e sarò grato a loro per sempre.

Purtroppo non mi faccio troppe illusioni, con questo Governo poi non ne parliamo, abbiamo delle persone (Gualtieri su tutti) che quando vanno in Europa ormai non si inginocchiano neppure più, direttamente si sdraiano per terra a pelle d’orso, mentre i colleghi europei salgono loro sopra per pulirsi le scarpe.

Accantonato il MES, almeno così sembra, visto che a richiederlo, dopo il netto rifiuto anche della Grecia, pare sia rimasto solo Marattin ossia Italia Viva, ora si parla del Recovery Fund.

Però, davvero, se dovessimo chiedere di ricorrere ai fondi del MES sarebbe indubbiamente il più grande scandalo dall’Unità d’Italia.

Intanto andrebbero già cancellati dalla scena politica tutti coloro che nei giorni e nelle settimane scorse si erano dichiarati favorevoli a richiedere il MES sostenendo che era molto conveniente.

Il Mes, anche quello light ovviamente, è talmente conveniente che nessuno Stato lo ha richiesto. Nessuno!

Il Mes era talmente conveniente e “da prendere al volo” che anche i greci l’hanno rifiutato dicendo che il MES è uno strumento per gli sfigati, ossia per gli Stati che non riescono a trovare in nessun altro modo di che finanziarsi, quindi loro, che non sono sfigati e si finanziano normalmente sui mercati non hanno necessità di farne richiesta.

Ed allora io dico, ma se anche la Grecia, non solo la Francia, la Spagna, il Portogallo, ma se anche la Grecia fa dichiarazioni di questo genere come è possibile che ci siano ancora degli italiani che si dimostrano favorevoli a richiedere il MES.

Mi chiedo, ma non si vergogna Italia Viva, a mandare in tv il suo responsabile economico Luigi Marattin a sostenere che dobbiamo richiedere il MES perché è molto conveniente? Io mi rifiuto di pensare che Marattin sia talmente stupido da proporre una follia del genere, ed allora occorrerebbe chiedersi: ma cosa c’è dietro? Cosa c’è dietro?

Ovviamente la stessa domanda dovremmo porci per il Partito Democratico. Cosa c’è dietro?

Per quanto riguarda invece Berlusconi potremmo forse anche per lui chiederci cosa c’è dietro, ma forse in quel caso non c’è qualcosa di losco, ma semplicemente una scarsa lucidità mentale.

Attenzione però, cari ascoltatori, perché pur essendo diverso, il Recovery fund non è meno pericoloso!!!

Anzi, sotto certi punti di vista è ancor più pericoloso, semplicemente perché la mistificazione della disinformazione mediatica con il Recovery Fund raggiunge i massimi livelli.

Il MES, infatti, non potevano nascondere che fosse un prestito, Tv, radio e giornali di regime hanno cercato in tutti i modi di far passare la balla che fosse erogato senza condizioni, ma anche quella balla è stata ampiamente smascherata.

Conte ha cercato di accettare anche il MES non pronunciandosi mai in maniera definitiva, ma dopo che anche la Grecia si è dichiarata contraria perché è una misura “da sfigati”, ora si trova in difficoltà nel richiederlo e pare indirizzato a non farne richiesta.

La disinformazione mediatica, che, come detto, non poteva spingersi troppo in là con il MES, sta invece superando ogni limite con il Recovery Fund.

A parte un fatto, sul quale occorre fare chiarezza.

Di Recovery Fund i nostri media ci hanno raccontato che se ne era parlato sia all’eurogruppo, ossia nella riunione dei Ministri dell’economia della’Ue, che nel Consiglio europeo ossia l’organo che riunisce i capi di Stato e di Governo dell’Ue.

Ebbene dai verbali e dai resoconti di quelle riunioni non sembrava proprio ci fosse stato un dibattito in tal senso, sembra infatti che non se ne facesse cenno, eventualmente era un generico impegno a escogitare in futuro anche strumenti di quel tipo.

Poi invece a sorpresa si riuniscono in gran fretta ed in gran segreto Macron e la Merkel, ossia Francia e Germania, e da quell’incontro si parla di qualcosa che possa assomigliare al Recovery Fund, ma non un vero Recovery Fund, infatti i media italiani lo chiamano Fondo di rilancio, non proprio Recovery Fund, ma di fatto comunque si parla della stessa cosa, ossia di un piano i cui Fondi arriverebbero dal budget della Commissione europea.

La verità sul recovery fund

Effettivamente quando si parlava di Recovery Fund si ipotizzava un fondo come minimo di 1.000 miliardi, ma molto più probabilmente di almeno 1.500 miliardi, mentre dall’incontro bilaterale Merkel/Macron la proposta è per 500 miliardi.

Può essere che Macron e Merkel abbiano voluto intanto proporre una cifra più bassa per aumentare la probabilità di convincere anche gli Stati, tradizionalmente più critici, quelli che oggi chiamiamo “frugali” a non opporsi, insomma tanto per vedere l’effetto che fa, ma comunque al di là di queste sottigliezze, la cosa più scandalosa è come i media italiani si siano affrettati a raccontare frottole.

La più grossa di tutte è che i soldi arriverebbero … a fondo perduto.

Allora, chiariamo per coloro che magari non conoscono bene questa terminologia, a fondo perduto significa che chi riceve quei finanziamenti non è tenuto a restituirli, insomma sono soldi che gli vengono regalati.

E già qui, cari ascoltatori io vi chiedo se c’è solo uno di voi talmente imbecille da pensare che Macron e la Merkel si riuniscono in gran segreto per far cosa? Per fare un grande, ma che dico grande, un gigantesco regalo all’Italia: addirittura 100 miliardi di euro, avete presente quanti sono 100 miliardi di euro? Qualcosa come tre finanziarie.

Non solo una cosa del genere è impensabile … non so come dire … è ancor più che impensabile.

Ma ve li immaginate Macron che si presenta sulla Tv pubblica francese ed annuncia che la Francia, in accordo con la Germania, ha deciso di fare un regalo all’Italia di 100 miliardi, magari per recuperare quell’importo aumenta le tasse ai francesi per dare i soldi agli italiani … come minimo i gilet gialli assaltano l’Eliseo, altro che presa della Bastiglia e Macron fa una fine peggio di quella di Maria Antonietta a Place de la Concorde.

Ed alla Merkel ritengo non vada molto meglio.

Ma nonostante questo voi leggete su tutti i giornali di regime questa ignobile, questa gigantesca, questa ciclopica balla, ossia che avremo 100 miliardi a fondo perduto.

Come si fa ad essere così falsi ed ipocriti, mi riferisco ovviamente ai nostri media, se proprio al termine dell’incontro bilaterale quando Macron e la Merkel hanno illustrato la loro proposta Macron ha esplicitamente detto, riporto le testuali parole:

Questi 500 miliardi destinati alla ricostruzione "dovranno essere rimborsati".

Anche perché, scusate, chi può regalarvi dei soldi può essere solo la Banca Centrale, e poi se volessimo essere pignoli neppure quella, ma insomma la Banca Centrale o comunque è solo il sistema bancario in grado di emettere moneta.

Detto questo, però, almeno una novità ci sarebbe, altrimenti veramente sarebbe stato il nulla.

Dunque abbiamo detto che i soldi arriverebbero dal bilancio della Commissione europea ed ovviamente questi soldi devono ritornare alla Commissione europea, però tornerebbero alla Commissione europea non in base a quanto ricevuto, ossia se lo Stato X ha ricevuto 10 deve rendere 10, se lo Stato Y ha ricevuto 20 deve restituire 20, no! Ogni Stato restituisce in base “alla propria quota di partecipazione All’Ue”.

Con dei numeri ci capiamo.

Vediamo proprio nella migliore delle ipotesi, ma anticipo che questa sarebbe quasi impossibile per noi, ma ammettiamo per assurdo che davvero gli altri paesi si dimostrassero estremamente solidali con noi.

I soldi verrebbero distribuiti in proporzione ai danni ricevuto al proprio sistema economico da parte del corona virus e dato che l’Italia è il Paese più colpito si dice che all’Italia potrebbero arrivare 100 miliardi (chiariamo che al momento attuale sono solo ipotesi, numeri buttati lì).

Bene e noi quanto dovremmo restituire? La nostra quota di partecipazione è all’incirca del 18% ed allora il 18% di 500 miliardi (ossia dell’intero fondo) è 90 miliardi.

Quindi nella migliore delle ipotesi, proprio al massimo questi ci stanno regalando 10 miliardi, ossia ce ne danno 100 e ne restituiamo 90, direte meglio di niente, certo, ma ricordatevi che noi, l’Italia da 20 anni diamo all’Europa molto di più di quanto poi riceviamo indietro, cioè da 20 anni avviene questo a nostro danno ogni anno e per una volta che non ci rimettiamo dobbiamo stappare bottiglie di champagne e fare fuochi di artificio per festeggiare?

Ma poi, attenzione, ora non entro nei particolari, ma quello che vi ho prospettato è la circostanza migliore che ci possa capitare, con ogni probabilità se ci va bene facciamo pari!!!

Mentre tutti i media di regime ed i partiti di Governo in pratica cosa vi stanno dicendo? Che ci regalano 100 miliardi!!!

Ma poi io continuo a sottolineare un altro fatto a mio avviso estremamente rilevante: noi non dobbiamo fare debiti con gli altri Stati, ma limitarci al massimo ad aumentare il nostro debito pubblico, semplicemente per due motivi sostanziali.

Il primo è che il debito pubblico, alla scadenza lo possiamo sempre rifinanziare, i debiti con gli altri paesi no, se alla scadenza loro vogliono i soldi dobbiamo darglieli, come ogni debitore nei confronti del creditore.

Il secondo motivo è ancora più importante, ed ossia che il debito pubblico, qualora noi dovessimo abbandonare l’euro può essere convertito nella nostra nuova moneta e quindi può sempre essere onorato, mentre un debito con gli altri Stati deve essere restituito nella moneta nella quale è stato contratto, quindi a noi verrebbe alla fine a costare molto di più.

Insomma, in conclusione, sia ben chiaro se per il Recovery Fund la cosiddetta condivisione del debito è già una balla quella che siano soldi a fondo perduto è proprio la balla più gigantesca che sia mai stata inventata.

Una balla inventata dai nostri organi di disinformazione perché anche Macron e la Merkel non si sono mai azzardati a raccontare questa balla, hanno sempre detto che si tratta di un prestito, e che come tutti i prestiti deve essere rimborsato.