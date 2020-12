Dicembre è un mese ricco di scadenze fiscali, ma per l'anno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria e della conseguente crisi economica molte attività potranno beneficiare della sospensione dei versamenti e della proroga della scadenza. Una circolare dell'Inps è intervenuta anche a chiarire quali siano i contribuenti esonerati in base all'ultimo decreto. Ecco quindi chi potrà evitare di pagare contributi e acconto Iva rimandando tutto al 2021.

Come sempre la scadenza del giorno Il 16 di ogni mese è dedicata ai pagamenti mensili o trimestrali per le partite Iva che siano aziende o liberi professionisti, per quanto riguarda i versamenti delle ritenute sui redditi, dei contributi Inps e Inail, inoltre per le quote periodiche della tassa addizionale regionale e comunale da trattenere per i datori di lavoro che esercitano come sostituti di imposta.

Oltre a questo tipo di pagamenti in scadenza nel mese di dicembre ci sono i versamenti IVA, sia quelli relativi al mese di novembre che quelli che riguardano l'acconto 2020 la cui scadenza è fissata solitamente per il 27 Dicembre, quest'anno posticipata al 28 essendo il giorno lavorativo immediatamente successivo utile, come da regola quando le scadenze di pagamento cadono nei giorni festivi.

Molte imprese dovranno comunque effettuare il pagamento, mentre altre sono comprese tra quelle che beneficeranno della proroga fissata al 2021 precisamente al 16 marzo 2021. Ecco quali sono in particolare le attività che potranno evitare di pagare e rimandare i versamenti all'anno prossimo, senza maggiorazioni e anche a rate.

Contributi e acconto IVA chi non deve pagare a dicembre?

Il decreto ristori quater ha ufficialmente rimandato e prorogato la scadenza di pagamento di molti contributi individuando soggetti beneficiari della misura in particolari caratteristiche per le quali sono previste sospensioni di pagamenti fiscali al fine di agevolare i contribuenti ed aiutarli a risanare in un certo senso la crisi economica che ha colpito le imprese in seguito alle varie chiusure imposte dai decreti che si sono susseguiti, in risposta alla pandemia di Covid 19 a partire scorso marzo.

Nel caso di contributi e versamenti Iva sono stati indicati come beneficiari della sospensione e della proroga tutte le attività con sede in Italia che principalmente possano dimostrare di aver avuto un calo di fatturato nella misura del 33% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le stesse società o attività non devono aver superato il limite di ricavo o di compenso fissato a 50 milioni di euro per quanto riguarda l'anno 2019. Inoltre sono comprese anche le nuove attività cioè quelle intraprese a partire dallo scorso 30 Novembre in poi.

Grazie al Decreto Ristori quindi sono sospese le attività di versamento per quanto riguarda le ritenute per redditi da lavoro dipendente, quelle sulle addizionali comunali e regionali, quelle per quanto riguarda i contributi previdenziali Inps e infine quelle sull'Iva che siano mensili o per l'acconto annuale da versare solitamente entro fine dicembre.

Le altre attività che possono beneficiare della sospensione dei pagamenti di contributi e proroga fino al 16 marzo sono anche state inserite in un apposito elenco che evidenzia alcuni settori riconosciuti tra i più colpiti dall'emergenza Covid in termini economici.

Contributi e IVA: le categorie sospese dal decreto ristori

Oltre ai requisiti di calo di fatturato sono state individuate dal decreto ristori e rettificate con apposita circolare dell'INPS, le categorie di attività identificate soprattutto in bar, ristoranti ed in genere strutture turistiche o ricettive che sono risultate inevitabilmente svantaggiate in seguito alle nuove misure governative messe in atto per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

In particolare quelle con sede nazionale che sono state costrette a chiudere, sospendere l'attività o ridurre la stessa ai minimi in seguito al DPCM del 3 novembre , cioè quelle che hanno dovuto subire una ulteriore riduzione degli orari di apertura poiché aventi sede nelle regioni denominate ad alto rischio e comprese nelle cosiddette nuove zone rosse o arancioni.

I titolari di queste attività infatti saranno esenti dal versamento dei contributi in quanto rientranti nelle regioni specificate come rosse e arancioni alla data del 26 Novembre 2020.

Ricordiamo che per le zone rosse si fa riferimento a: Lombardia, Abruzzo, Calabria, Toscana, Campania, Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Bolzano e Piemonte. Mentre quelle arancioni a tale data risultavano essere: Umbria, Marche, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Sicilia e Puglia.

Oltre alle attività di ristorazione sono state identificate come svantaggiate anche altre attività rientranti nelle categorie di servizi e del commercio. In particolare potranno beneficiare della sospensione delle tasse e dei versamenti Iva i titolari di alberghi, agenzie di viaggio e che operano in mediazione come tour operator. Queste ultime categorie saranno esentate dal versamento dei contributi solo se la sede risulti essere in una delle regioni Italiane comprese nelle zone rosse.

Importante fare attenzione alla data del decreto che elenca i colori delle regioni: infatti, dopo i recenti cambiamenti a partire dal 27 novembre alcune regioni grazie all'abbassamento della curva dei contagi hanno cambiato livello di rischio e molte di quelle che erano state inserite in zona rossa successivamente sono passate a rischio arancione o giallo. L'elenco da considerare per la sospensione del pagamento delle tasse però, resta sempre quello relativo al primo decreto cioè si fa riferimento all'elenco contenuto nel documento ordinanza firmato dal ministro della salute Roberto Speranza in data 20 novembre.

Acconto Iva: sospensione o esonero del pagamento, per chi?

Come previsto dal decreto ristori quindi le categorie evidenziate nel testo come imprese rientranti nelle zone rosse o arancioni e che esercitano particolari tipologie di attività che sono state costrette a chiudere o a limitare le aperture potranno beneficiare della proroga di sospensione dei versamenti anche per quanto riguarda l'acconto IVA del 28 dicembre. Anche senza dimostrare di aver subìto cali di fatturato.

Oltre a queste categorie particolari ed esclusive per l'anno 2020, rientrano nell'esonero del pagamento dell'acconto anche altre che possono per legge omettere il versamento.

Infatti generalmente anche per altre tipologie di contribuenti sono ammesse le esenzioni del versamento, in particolare:

Per tutti quelli che dopo il calcolo abbiano un importo da versare che sia inferiore ai 103,29 euro, per i contribuenti la cui dichiarazione precedente si sia conclusa con un credito di imposta o anche coloro ai quali a fine calcolo risulti un'eccedenza per la quale si può successivamente chiedere una detrazione.

Inoltre rientrano nell'esonero dal versamento anche le aziende che hanno già cessato l'attività nell'anno in corso o quelle invece che l'abbiano inziata nel medesimo periodo.

I contribuenti che sono in regime forfettario e quelli che invece dal forfettario sono passati all'ordinario dopo il 1 gennaio 2020 poiché non è possibile avere un anno precedente da prendere come modello di riferimento.

Anche le associazioni, in particolar modo quelle di tipo sportive dilettantistiche e le altre società alle quali viene applicato il regime forfettario.

Infine i piccoli imprenditori agricoli che sono in regime di esonero ai fini Iva e le attività di intrattenimento che hanno adottato il regime speciale sono esonerati dal pagamento dell'acconto Iva.

Acconto Iva, come viene calcolato?

Come viene anche riportato dall'agenzia delle entrate, sul documento che illustra le modalità di calcolo degli acconti Iva, in base alle esigenze dell'impresa può essere calcolato in tre modalità differenti in base alla convenienza che può esserci per il contribuente.

L’acconto Iva quindi può essere calcolato scegliendo uno dei metodi disponibili. In particolare, è possibile adottare:

Il metodo storico, in base al quale si prende a riferimento l'anno precedente, in questo caso per il 28 dicembre l'ammontare del versamento sarà pari all'88% del importo che era stato calcolato nello stesso periodo per il 2019. Metodo previsionale: conteggiando l'88% di quanto si prevede di dover versare in riferimento all'ultimo mese o trimestre dell'anno in corso tenendo in considerazione anche le fatture di acquisto e vendita ancora non registrate. Metodo analitico: calcolando il 100% dell'importo riferito all'anno in corso. Un metodo che risulta più preciso perchè va a conteggiare effettivamente tutte le fatture di acquisto e vendita registrate dal 1 al 20 dicembre per i contribuenti mensili o dal 1 ottobre al 20 dicembre per i trimestrali.

Acconto IVA, quando e come effettuare il versamento?

Il contribuente che non risulti esonerato o sospeso per legge dovrà comunque versare l'acconto Iva in questo mese di dicembre, la data è il 28 invece del 27 perchè come previsto si proroga al giorno lavorativo successivo quando la scadenza cade in un giorno festivo ai sensi dell'Art. 2963 c.c.

Per le categorie sospese elencate nel decreto ristori e quelle che hanno sede di attività nelle regioni ad alto rischio invece il posticipo è stato fissato (salvo ulteriore proroga) al 16 di Marzo del 2021.

Inoltre l'Inps ha chiarito con la circolare del 14 dicembre anche le modalità di pagamento dei relativi contributi che sono stati sospesi, precisando anche che il versamento slittato a marzo non farà maturare eventuali interessi e sanzioni.

Il versamento dell'acconto Iva va effettuato esclusivamente in modalità telematica e trasmesso tramite modello F24 con i rispettivi codici 6035 per i contribuenti trimestrali e 6013 per quelli che devono versare mensilmente. Codici da da indicare in sede di compilazione del modello.

Le nuove scadenze per chi può usufruire della sospensione possono essere pagate o in soluzione unica o anche rateizzate. In caso le rateazioni se approvate da agenzia delle entrate, potranno essere massimo 4, dello stesso importo ognuna e con cadenza mensile.

Per rendere effettivo il corretto piano di ammortamento la prima rata dovrà essere sempre e comunque corrisposta entro la prima scadenza stessa del 16 marzo 2021.

Inoltre i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate in riferimento all'acconto Iva precisano, per quanto riguarda i contribuenti trimestrali che:

"A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1%.”

Chi invece deve pagare a dicembre ma omette il versamento dovrà fare il ravvedimento operoso aggiungendo gli interessi che vanno dallo 0,1% fino al 5% a seconda del periodo di ritardo del pagamento che si dovesse verificare.