Ovviamente io non so se il Venezuela abbia finanziato o meno il Movimento 5 Stelle, ma questo è persino ininfluente. Come ininfluente? Mi direte, se c’è una cosa che tiene ancora in vita il Movimento 5 Stelle è la sbandierata “onestà”, dovesse perdere anche quella per il Movimento sarebbe la fine.

Certo questo è vero, tuttavia, il Movimento è già finito, da tempo, ed ormai è solo un partito ormai in putrefazione.

Ed ora mi spiego.

Secondo molti il voltafaccia del Movimento 5 Stelle che ha di fatto ripudiato tutti i principi sui quali era stato fondato, non sarebbe stato un vero voltafaccia, bensì era il vero volto del Movimento.

Mascherato da partito antisistema sarebbe infatti stato fondato proprio per andare a raccogliere i voti per riportarli all’interno del sistema. I voti dei milioni di italiani, inevitabilmente scontenti, dopo sette anni di governi PD che hanno ridotto in miseria gli italiani per ubbidire alle politiche di austerità imposte dall’Europa.

Dopo sette anni di Monti, Letta, Renzi e Gentiloni, governi proni all’Europa, era chiaro che gli italiani ne avevano le tasche piene, ne avevano le tasche piene proprio perché si sono ritrovati con le tasche vuote, perdonate la battuta, quindi era ovvio che avrebbero votato un qualsiasi partito che si presentava come “nuovo”.

Ed il Movimento 5 Stelle sotto quel punto di vista era perfetto.

Il vero partito populista, ma talmente populista che al confronto i peronisti erano dei dilettanti.

Un Movimento che si presenta con due proposte bandiera: la prima il reddito di cittadinanza, sconfiggeranno la povertà in Italia, non ci sarà più nessuno in Italia che guadagnerà meno di 780 euro, dato che sono parecchi milioni gli italiani disoccupati ed ancora di più chi guadagna meno di quella cifra, pensiamo solo alle innumerevoli pensioni sociali … quei 780 euro al mese per gli italiani rappresentavano la manna.

Ma la seconda proposta bandiera era ancora più populista: i parlamentari restituiranno la maggior parte del proprio stipendio agli italiani!!!

E poi tante altre proposte smaccatamente populiste, ne ricordo ancora soltanto una, trasformeremo l’Ilva di Taranto in un immenso parco giochi.

A proposito dell’Ilva fatemi ricordare ancora quello che sono riusciti a fare questi incompetenti, questi incapaci. Ebbene sapete perfettamente le vicissitudini che aveva avuto l’Ilva di Taranto, eravamo riusciti a sbolognarla ai franco-indiani di Arcelor Mittal, l’azienda più importante al mondo nel settore siderurgico.

L’allora nostro Ministro per lo sviluppo economico, Carlo Calenda, era riuscito a compiere un capolavoro, aveva sbolognato una rogna incredibile ad Arcelor Mittal con delle condizioni straordinariamente a noi favorevoli.

Nel contratto firmato l’azienda franco indiana non avrebbe potuto licenziare nessuno fino al 2023, ogni licenziamento sarebbe costato all’azienda 150.000 euro una bella cifra, ma poi l’azienda si era impegnata a fare investimenti per una cifra stellare, 4,2 miliardi di euro, il più grande investimento di una singola azienda in Europa.

In cambio soltanto una condizione scontata, lo scudo penale, dico una condizione scontata perché nessuno avrebbe preso in mano quell’azienda senza quella condizione. Solo per darvi un’idea, lo scudo penale era stato richiesto ed ovviamente concesso anche al Commissario straordinario.

Ripeto Calenda non solo si era dimostrato un abile negoziatore, ma l’aveva vista lunga, aveva previsto la crisi dell’acciaio che poi si è avverata già da tempo ed è stata poi acuita con il Covid-19, Calenda aveva dimostrato così di essere più abile dei francesi e degli indiani che guidano questa super mega iper multinazionale.

Arriva quel … non so come definirlo, fate voi, di Di Maio, Ministro dello Sviluppo economico, ma pensate Di Maio uno che nella sua vita l’unica cosa che aveva fatto era vendere bibite allo stadio di Napoli, e noi lo facciamo Ministro dello Sviluppo economico, e questo qua va a dire che toglie lo scudo penale.

Non ci credo, uno non può essere così deficiente.

Fossi stato in quelli di Arcelor Mittal me ne sarei stato zitto sperando che Di Maio fosse davvero così stupido da darmi la possibilità di sciogliere per inadempienza della controparte quel contratto capestro che avevamo firmato con Calenda e che fino a quel momento avevamo ovviamente dovuto rispettare perché il mancato rispetto degli obblighi contrattuale mi sarebbe costato miliardi.

Ebbene i franco indiani di Arcelo Mittal sono stati molto più onesti di come mi sarei comportato io, che ripeto quando leggevo sui giornali e sentivo alla Tv che Di Maio aveva intenzione di togliere lo scudo penale pregavo ogni sera il Signore affinché facesse davvero una sciocchezza del genere.

Quelli di Arcelr Mittal, dicevo, sono stati molto più onesti perché addirittura mentre c’era questo dibattito nell’esecutivo per togliere lo scudo penale hanno fatto un comunicato ufficiale mettendo a chiare lettere che se fosse stato tolto lo scudo penale loro avrebbero ritenuto non più valido il contratto firmato e quindi si non si sarebbero più sentiti in obbligo di rispettare gli impegni contrattuali.

Insomma glielo hanno detto.

E cosa hanno fatto quelli del Movimento 5 Stelle? Hanno tolto lo scudo penale!!! Non si può essere più idioti!!!

Naturalmente Arcelor Mittal ha immediatamente ritenuto nullo il contratto firmato con Calenda, come avevano promesso.

Ebbene sapete quella sciocchezza quanto ci è venuta a costare? Miliardi, miliardi non milioni … miliardi che tireremo fuori noi, noi cittadini … naturalmente.

Vedete cari ascoltatori, quando voi mi dite perché non entro in politica, quando così anche scherzosamente vorreste investirmi della carica di Ministro dell’economia, ebbene sappiate che personalmente non potrei, anche perché non riuscirei a sopportare una responsabilità di quel genere, se facessi qualcosa, naturalmente in buona fede, con l’obiettivo di fare del bene al mio Paese, ma che poi si rivelasse invece un danno per le casse pubbliche, o un danno per i cittadini … ebbene io non riuscirei più a dormire.

Sarei distrutto dal rimorso, ed invece Di Maio dopo aver fatto perdere miliardi allo Stato italiano, dopo aver certamente danneggiato migliaia di lavoratori che ora rischiano di perdere il lavoro, lui se ne va in giro tranquillamente, non so come faccia a non sentire un peso così opprimente sulla coscienza.

Ma torniamo a noi, perché voglio tornare sulla storia del Venezuela.

Ebbene dalla sua nascita, quando il Movimento era all’opposizione, ma cominciava ad avere i primi successi in campo elettorale e precisamente dopo aver conquistato due città importanti come Roma e Torino, la stampa mainstream si scagliava ferocemente contro quel Movimento che sembrava scompaginare il quadro politico.

Non c’era telegiornale che quotidianamente non facesse un servizio sui “disservizi” della città di Roma.

Roma subissata dall’immondizia, addirittura ricordate i maiali per le strade, per non parlare poi delle buche.

Avete visto invece cosa è successo dopo la nascita dell’attuale Governo col PD?

Improvvisamente scomparsi tutti questi servizi, Roma è tornata ad essere una magnifica città, nessun disservizio, l’immondizia per le strade? Scomparsa (naturalmente scomparsa dagli schermi televisivi, per le strade continua ad esserci), le strade tutte perfette, la metropolitana funziona benissimo. Insomma è inutile che insista, lo avete constatato tutti voi il cambiamento a 360 gradi dell’informazione mainstream nei confronti del Movimento. Di Maio è diventato pure un bravo Ministro degli esteri … figuratevi a che punto siamo arrivati.

Naturalmente tutto ciò è avvenuto contemporaneamente con il voltafaccia di Grillo, e naturalmente dell’intero Movimento, i cui parlamentari sono dei poveri diavoli, persone che per arrivare alla camera o al Senato dovevano avere una sola qualità, quella di non avere qualità.

Ma il cambiamento radicale della disinformazione mainstream nei confronti dei 5 stelle è avvenuta dopo che i nove europarlamentari hanno avuto il coraggio di votare per Ursula Von Der Leyen, risultando peraltro decisivi per l’elezione della pupilla della Merkel.

I 5 Stelle si sono adagiati completamente sull’europeismo non solo più becero, ma più pericoloso.

L’Europa non solo non è nostra amica, ma è la nostra peggior nemica, e il voltafaccia dei 5 stelle sotto questo punto di vista è stato vomitevole, hanno raccolto i voti parlando male dell’Europa ed ora sono i più fervidi europeisti.

Ma arriviamo al punto, allora, mi chiederete perché adesso salta fuori questa storia dei 3,5 milioni di euro? Storia probabilmente totalmente inventata?

Perché all’Europa non basta che tu sia ubbidiente, no l’Europa ti vuole suddito.

Ed allora al Movimento 5 Stelle è rimasta una cosa sola del programma con il quale si erano presentati alle elezioni: il no al MES.

Personalmente sono convinto quindi che questa storia del Venezuela abbia proprio a che fare con il MES. E’ un avvertimento al Movimento 5 Stelle da parte del sistema, il sistema sta dicendo al Movimento: attenzione perché possiamo distruggervi, quando vogliamo!

Perché ho fatto questa riflessione?

Perché questi sono i metodi che usa solitamente la democratica Unione europea.