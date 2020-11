Ci risiamo, il nostro governo ci chiede di autoflagellarci. Eravamo tornati … non dico a respirare, ma ad intravedere un minimo di ritorno alla vita, ed invece no, ecco, non la seconda ondata, ma la seconda stangata per tutti coloro che hanno un lavoro autonomo, e per alcune categorie in particolare.

Ci risiamo, il nostro governo ci chiede di autoflagellarci. Eravamo tornati … non dico a respirare, ma ad intravedere un minimo di ritorno alla vita, ed invece no, ecco, non la seconda ondata, ma la seconda stangata per tutti coloro che hanno un lavoro autonomo, e per alcune categorie in particolare.

La trama è sempre la stessa, i mezzi di disinformazione di massa si muovono in anticipo iniziando a battere la grancassa, l’escalation è ormai collaudata, dapprima giornali e tv parlano di una situazione sanitaria in peggioramento, poi di seria preoccupazione per arrivare infine a terrorizzare la popolazione parlando di situazione fuori controllo.

I Pronto soccorso??? Sono addirittura assaltati.

Poi uno guarda i video in rete e li vede addirittura deserti. Ma, soprattutto per la popolazione anziana, la sola fonte di informazione è la tv ed ecco allora che la paura diventa terrore e poi panico.

Quindi anziché aumentare il tasso di letalità del Covid-19 aumenta in maniera esponenziale il consumo di ansiolitici fra la popolazione e gli effetti si stanno già vedendo, purtroppo.

Io allora invito tutti ad essere ottimisti e lo faccio in questo modo, quante persone note, insomma che conosciamo un po’ tutti, quanti … diciamo … “ufficialmente” hanno contratto il virus, faccio un po’ di nomi, così senza aver la pretesa di essere esaurienti:

Nicola Zingaretti, politico, segretario del PD

Nicola Porro, giornalista e conduttore tv

Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile

Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte

Luca Lotti, politico, deputato del Pd, ex ministro per lo Sport

Anna Ascani, politica e vice-ministra dell’Istruzione

Pierpaolo Sileri, vice-ministro della Salute

Piero Chiambretti, presentatore tv

Fiordaliso, cantante

Andrea Bocelli, cantante,

Alba Parietti, showgirl

Fabrizio Corona, fotografo

Flavio Briatore, imprenditore

Silvio Berlusconi, imprenditore e politico, leader di Forza Italia,

Giuliana De Sio, attrice

Aurelio De Laurentiis, imprenditore e presidente del Napoli calcio

Massimo Giannini, giornalista, direttore de La Stampa

Beatrice Lorenzin, politica, ex ministra della Salute

Federica Pellegrini, nuotatrice

Valentino Rossi, motociclista

Nunzia De Girolamo, politica ex Forza Italia

Francesco Boccia, politico e ministro agli Affari regionali, marito di Nunzia De Girolamo

Mariastella Gelmini, politica e deputata di Forza Italia

Gabriele Salvatores, regista

Antonio Ricci, autore televisivo

Fabio Fognini, tennista

Mara Maionchi, discografica, giudice di trasmissioni tv

Rocco Casalino, portavoce del premier Conte

Giovanni Grasso, portavoce del Presidente della Repubblica Mattarella

Gerry Scotti, presentatore tv

Valentino Picone, del duo Ficarra & Picone

Rocco Siffredi, pornostar

Carlo Conti, presentatore tv

Ornella Vanoni, cantante

Urbano Cairo, editore, presidente del gruppo RCS

Paola Perego, conduttrice tv

Stefano Bonaccini presidente della Regione Emilia Romagna

Francesco Totti, ex calciatore

Ed una infinità di calciatori in attività, cito solo l’intera squadra del Genoa, ma solo per citare i più famosi, Ronaldo, Dybala, Ibrahimovic, Donnarumma, sette giocatori dell’Inter, altrettanti della Roma, ma mi fermo qui, insomma avete capito.

Sono centinaia di persone che più o meno conosciamo tutti.

Ebbene, tutte queste persone, stanno tutte bene, non è morto nessuno, in compenso purtroppo solo per restare negli ultimi due o tre giorni ci hanno lasciato due grandi attori come Sean Connery e Gigi Proietti, ma il Covid non c’entrava nulla.

E quante persone invece muoiono ogni giorno di tumore, e fra questi, veramente ci sono diversi giovani e bambini, tumori determinati da cosa? Da tanti fattori con i quali, siamo costretti a convivere.

Ecco quindi che mi tornano alla mente tanti dubbi, perché questo allarme nei confronti del Covid? Perché questo accanimento dei mezzi di disinformazione di massa nei confronti di coloro che si pongono questi più che ragionevoli dubbi.

L’ho già sottolineato più volte, ma ritorno sull’argomento dato che quasi nulla nasce per caso e la violenza nasce anche, se non soprattutto, dal linguaggio, dall’uso di alcuni termini.

L’esempio più eclatante: negazionisti.

Sappiamo tutti che il termine negazionismo è stato coniato per quelle persone che mettono in dubbio, anzi di più, proprio negano, appunto, l’esistenza della shoah. Ed allora le due cose, ossia l’olocausto e la gravità, neppure l’esistenza del virus, perché appunto si etichetta una persona col termine negazionista anche chi solamente mette in dubbio la gravità, la letalità del virus, non la sua esistenza.

Ed allora vedete che i dubbi anziché dissolversi aumentano? Perché questo accanimento? Per cercare di far nascere dei disordini ed avere quindi la scusa per reprimerli con la violenza?

Veder manganellare persone per bene non vi ha turbato? E’ questo il futuro? Impedire con la forza e la violenza qualsiasi forma di dissenso?

Verrebbe da chiedersi:

Che mondo troveremo quando finirà questa cosiddetta emergenza?

Ebbene molti temono che ci ritroveremo un mondo molto peggiore rispetto a quello nel quale abbiamo vissuto finora, e questo è l’aspetto davvero preoccupante.

Avevamo, o meglio, il mondo aveva una situazione economica perlomeno precaria prima che scoppiasse questa supposta pandemia, ed ora la stiamo peggiorando ad un ritmo mai visto in passato.

Impediamo alla gente di lavorare, riuscite a comprendere la gravità di un simile comportamento? Stiamo distruggendo la nostra società per sostituirla con … ditemi voi, con cosa???

Obiettivamente basta fare questa piccola riflessione.

Prima del corona virus quando il nostro Governo doveva fare la cosiddetta legge di bilancio, quella che una volta veniva chiamata la finanziaria, doveva contrattare con l’Unione europea il deficit e si arrivava a discutere sui decimi di punti percentuali di deficit.

Quando avevamo il Governo gialloverde, vi ricordate? Deficit al 2,4% !!! No!!! 2,04% ossia lo 0,36% in meno. Si arrivava a dire che era necessario ridurre il deficit dello 0,36% perché altrimenti il nostro debito pubblico rischiava di non essere più sostenibile.

Ricordate la sostenibilità del debito dipendeva, dallo 0,36%. Sapete quant’è lo 0,36% del nostro Pil? Sono 6 miliardi.

Ebbene con la supposta pandemia ad oggi sembra che lo sforamento si aggiri intorno ai 175 miliardi, e se davvero il Recovery Fund fosse di 200 miliardi arriveremmo a 375 miliardi.

Capite gli ordini di grandezza?

Ma non basta! Ci dicono pure che non c’è problema, che il debito pubblico è assolutamente sostenibile, ma allora fino ad un anno fa quando sforare di 6 miliardi ci veniva detto che non si poteva che saremmo arrivati alla catastrofe, allora ci mentivano, oppure ci mentono adesso, di sicuro non c’è una terza ipotesi.

Come ho già detto in altre occasioni c’è, non dico una sola via d’uscita, ma una sola speranza affinché si possa intravedere una via d’uscita, e questa speranza è legata alla rielezione di Donald Trump.

L’Europa sembra infatti a pezzi, ed allora dobbiamo cercare di non fare una brutta fine, ricordando come siamo usciti dall’evento bellico, dalla Seconda Guerra mondiale, sembra quindi naturale volgere il nostro sguardo al di là dell’Atlantico, ma se alla Casa Bianca dovesse andare un vecchio bacucco, una persona evidentemente teleguidata, come Joe Biden, capite bene che non potrà venire da lì un segnale di cambiamento.

Forza Trump, e forza americani, lo so che la lotta è assolutamente impari, gli avversari hanno in mano tutto, ed il potere mediatico sopra ogni cosa, ma ciò che temo sarà proprio che si possa arrivare a veri brogli elettorali.

Se anni fa mi avessero detto che oggi si saremmo trovati un una simile situazione, non ci avrei mai creduto, avrei pensato che solo una mente distorta avrebbe potuto ipotizzare una cosa del genere, invece ci siamo, vogliono farci vivere un incubo, dobbiamo impedirlo, a tutti i costi.