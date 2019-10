Volkswagen sta esaminando diverse opzioni per separarsi dal suo marchio italiano di supercar Lamborghini.

Volkswagen lascia Lamborghini e si prepara a terremoto auto. FCA..

Lo rivelano indiscrezioni di Bloomberg, non commentate dall'azienda, secondo cui tale operazione rientrerebbe in un piano complessivo di riassetto del portafoglio marchi attualmente in fase di studio: obiettivo ultimo del colosso automobilistico tedesco, dal 2016 primo player al mondo del settore per numero di veicoli venduti, sarebbe quello di aumentare di oltre il doppio la propria capitalizzazione di Borsa e fronteggiare così, da una posizione di maggiore forza, quella che si annuncia come una fase complicata e di grandi sommovimenti per l'automotive (le ultime avvisaglie ieri, ci ritorniamo più sotto, con il terremoto ai vertici Renault e il riaffiorare di scenari su possibili nozze con Fiat Chrysler).

Via Lamborghini, VW punta sui marchi tedeschi

Il CEO dell'azienda, Herbert Diess, intenderebbe in questa prospettiva concentrare le strategie di espansione futura di VW sui brand principali, ovvero l'omonima Volkswagen, Porsche e Audi, canalizzando così le risorse con più efficienza ed evitando di "duplicare gli sforzi". La dirigenza del gruppo, secondo le fonti dell'agenzia, vuole infatti riuscire nel tempo a far salire il valore di mercato di Volkswagen dagli attuali 80 miliardi circa fino a 200 miliardi di euro: una dimensione che consentirebbe da una parte di affrontare meglio le trasformazioni radicali che stanno investendo l'industria (stretta, ricordiamo, tra entrata in vigore delle nuove normative europee sulle emissioni, transizione all'elettrico, fine del ciclo di espansione economica e dazi). E dall'altra di tenere a bada tanto i vecchi concorrenti quanto "i nuovi rivali provenienti dall'industria tecnologica" (un riferimento da leggere in relazione alle ambizioni dei produttori di veicoli elettrici, come la Tesla Motors di Elon Musk).