Apple sotto i riflettori in attesa dello special event

Giornata da incorniciare a Wall Street per Apple, oggi in rialzo del 3,5% sul Dow Jones, e tornata la più capitalizzata compagnia americana davanti a Microsoft, dopo che diversi analisti hanno fornito indicazioni incoraggianti in vista dello "special event" del 25 marzo, in cui verrà presentato l'atteso nuovo servizio di streaming di contenuti.

Apple shares surge to 4-month high, as stock chart points to growing investor confidence https://t.co/SywA24bqZ7

— Money & Technology (@financialbrk) March 21, 2019





Needham alza il rating a Strong Buy

In attesa dell'appuntamento, Needham ha optato oggi per un raro upgrade del titolo da Buy a Strong Buy, con un prezzo obiettivo migliorato da $180 a $220. La tesi dell'analista Laura Martin è basata principalmente sulla convinzione che Apple, nonostante il 62% dei ricavi dipenda ancora dall'iPhone, sia più una compagnia "ecosistema" che una compagnia di prodotto, e beneficerà quindi di sempre più rilevanti "effetti di network": come tale, essa ha inoltre "le più elevate probabilità di prevalere nella competizione diretta tra gli ecosistemi del gruppo dei Faang".

Conferme positive sulla società della mela arrivano intanto anche da JPMorgan (Overweight, tp a $228) e da Wedbush: questo broker alza il target price a $215 da $200, con rating Buy invariato, ritenendo che la presentazione del 25 marzo sia "una tappa fondamentale" nella transizione dell'azienda verso i servizi, e potrebbe peraltro essere seguita da annunci ancora più rilevanti nel corso dell'anno.