Sei mesi di rialzi sulla piazza azionaria di Wall Street. S&P 1500, 6 titoli con rialzi stellari nell'ultimo anno. Da Wingstop a Lantheus Holdings, rally oltre l'80% in dodici mesi in accordo con quanto è stato riportato da Philip van Doorn su Marketwatch. Ecco anche i 3 titoli in fondo all'S&P 1500, i campioni del ribasso.