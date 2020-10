Whatsapp web è sempre più incalzata da Telegram e le accuse per la mancata sicurezza rischiano di farle perdere terreno. Ecco allora che Facebook pensa a degli upgrade che però non saranno troppo piacevoli per gli utenti. Cosa cambia nell'utilizzo da pc e da smartphone con le nuove versioni?

Whatsapp è l'applicazione di messaggistica più scaricata al mondo, di proprietà di Mark Zuckerberg l'indiscusso Re dei social, ha raggiunto oltre 2 miliardi di utenti. Da diversi anni è disponibile la versione per desktop Whatsapp web che permette di scaricare e leggere i messaggi anche dal pc.

Utile per chi lavora tutto il giorno davanti ad un monitor e non vuole perdere comunicazioni ed avvisi che arrivano sul cellulare. Questa applicazione ha però negli anni riscontrato poche adesioni anche a causa delle diverse critiche ricevute, soprattutto sul lato privacy/sicurezza. Inoltre risultava poco intuitivo il download.

Oggi il patron di Facebook ha deciso di puntare moltissimo su Whatsapp web e quindi sta aggiornando le funzioni, rendendola sempre più fluida e polivalente. Perché tanto interesse? Bè perché presto arriverà la pubblicità anche su Whatsapp e quindi per Zuckerberg è fondamentale che nessuno abbandoni il campo!

Vediamo come cambia e come cambierà la più grande app di messaggi al mondo.

Come fare il download per Whatsapp web con il Qr code

Scaricare Whatsapp web su pc è abbastanza semplice, si può fare con qualsiasi browser. Prima di procedere al download per il pc si deve verificare che nel menù impostazioni di Whatsapp sullo smartphone sia abilitato Whatsapp web. Se così non fosse si dovrà procedere all'aggiornamento dell'app per attivare questa funzione.

Attenzione! Verificare se lo smartphone è abilitato per scaricare applicazioni che non provengono dallo store. Basterà entrare nel menù impostazioni del telefono e alla voce sicurezza abilitare "origini sconosciute". Si potrà, una volta effettuate le operazioni ripristinare il blocco di sicurezza.

Quando l'app sarà aggiornata si potrà cliccare alla voce delle impostazioni "Whatsapp web" e si aprirà una schermata che ci invita a trasferirci sul sito da pc. A questo punto non resta che inquadrare con lo smartphone il qr code che apparirà sullo schermo del computer e il gioco è fatto. Il programma si installerà da solo sul vostro pc e potete, dopo una velocissima sincronizzazione, iniziare ad utilizzare Whatsapp da pc.

Come funziona Whatsapp web

Chi non conosce ed utilizza Whatsapp per comunicare con amici parenti e anche colleghi di lavoro? Questa applicazione sta diventando sempre più parte integrante delle nostre vite sociali, lavorative e private. Nel 2014 è stata rilevata dal gruppo Facebook di Zuckerberg (pagata ben 19 miliardi di dollari) e da allora ha visto crescere funzioni e migliorare gli aspetti di sicurezza ed accessibilità. Anche se permangono molte lacune, rispetto alle prime versioni è diventata decisamente più inclusiva tanto da essere ormai definitivamente inclusa nei social network.

Whatsapp web è semplicemente un client web, in pratica un sito web che sincronizzerà i messaggi che ricevete sullo smartphone direttamente sul pc. Sarà sempre necessario sincronizzare il cellulare con il pc, quindi bisogna tenere attivo lo scambio dati.

Una volta finita la procedura di installazione del client su pc si potranno effettuare le stesse operazioni che siamo abituati a fare con lo smartphone. Quindi possiamo caricare foto e video, o farne direttamente dalla telecamera del pc. Registrare messaggi vocali e personalizzare le impostazioni come mettere in silenzioso chat e gruppi.

La novità da questo punto di vista è che sono state aumentati i tempi di silenzioso per chat e gruppi, arrivando fino ad 1 anno.

La videochiamata con Whatsapp web

Abbiamo detto che Whatsapp web ricalca molte funzioni dell'app per smartphone ma non tutte. Infatti uno delle cose che ancora non si può fare è proprio la video chiamata. Si parla già da diverso tempo della possibilità che venga implementata questa funzione e sembra che stiamo già girando le prime beta. Sembra però improbabile che si abbia un rilascio della funzione ufficialmente prima del 2022.

Da segnalare che da Aprile è stato allargato ad 8 il numero di partecipanti alle videochiamate di gruppo, mentre prima era possibile effettuare videocall con massimo 4 utenti. Vediamo come farlo da pc. Non rimane altro, quindi, che attendere che i programmatori rilascino la versione per desktop comprensiva della funzione videochiamata.

Come funziona Whatsapp web per tablet?

In molti hanno sentito l'esigenza di scaricare l'applicazione anche sul tablet. La procedura è simile a quella realizzata per il pc.

Si dovrà sempre verificare che Whatsapp sia abilitato a Whatsapp web e in caso contrario aggiornare l'app. Una volta abilitato possiamo procedere sul tablet andando sul sito di Whatsapp web dove troveremo il qr code, inquadrarlo con la telecamera del tablet e automaticamente avremo installato Whatsapp web anche sul nostro tablet.

Attenzione! molti pensano che Whatsapp e Whatsapp web siano la stessa cosa, ma non è così. Infatti se proviamo ad installare whatsapp sul nostro tablet con SIM non potremo farlo perché l'app permette di accedere all'account da un solo numero telefonico e su un solo dispositivo. Ecco perché è molto più semplice scegliere Whatsapp web.

Anche per tablet avremo funzioni limitate e alcune lacune che si sta provando a colmare. In molti lamentano che l'esperienza di utilizzo su tablet risulta penalizzata in termini di velocità e praticità.

La pubblicità su Whatsapp

A gennaio 2020 c'è stato un repentino cambio di rotta da parte di Facebook sulla decisione che sembrava ormai presa di inserire la pubblicità su Whatsapp. Si crede che sotto notevoli pressioni contrarie si sia scelto di non introdurre questa novità nell'app di messaggistica. In realtà la decisione è solo rinviata e il motivo per cui non si è già introdotta è solo tecnico e non morale!

Nel 2019 erano ormai tutti convinti che a breve avremmo visto sommergere Whatsapp di sponsorizzate proprio come accade attualmente su Facebook ed Instagram. Ma poi con spiegazioni lacunose e poco convincenti Zuckeberg ha fatto marcia indietro dichiarando che era stato smantellato il reparto di ricerca e sviluppo che si occupava di questo progetto.

Poco credibile e soprattutto smentito da successive informazione che vogliono il progetto ben saldo e in piedi e che attribuiscono la momentanea marcia indietro imputabile esclusivamente a difficoltà tecniche di funzionamento.

Sembra ormai sicuro quindi che da fine 2021 o al più tardi inizio 2022 anche Whatsapp avrà contenuti pubblicitari all'interno delle storie. Come già è possibile fare su Facebook e Instagram, quindi, le aziende potranno comprare spazi con cui comunicare agli utenti promozioni e offerte ma anche semplicemente farsi conoscere e sponsorizzare il proprio brand.

Probabilmente le difficoltà riscontrate dagli sviluppatori risiedono nell'individuare il target corretto per ogni azienda. Su Facebook o Instagram è possibile attraverso una clusterizzazione a monte, individuare interessi, gusti e dati anagrafici degli utenti. Questo permette alle aziende di targetizzare il proprio pubblico essendo sicuri di raggiugere esattamente gli utenti interessati alla loro offerta.

Per la natura di Whatsapp si perdono tutte queste informazioni che rendono identificabile ognuno di noi e quindi non si possono vendere spazi pubblicitari generici perché le aziende non avrebbero interesse a raggiungere un pubblico freddo quando con gli stessi investimenti possono rivolgersi al loro pubblico e centrare l'obiettivo.

Whatsapp business

Inizialmente disponibile solo per IoS ma poi estesa anche agli Android fa il suo ingresso in Italia nel 2018 Whatsapp Business. E' possibile collegare all'app non solo un numero mobile ma anche un numero fisso.

L'innovazione di questa estensione dell'app è in 4 principali funzioni. Prima fra tutti la possibilità di aggiungere informazioni aggiuntive all'interno del nostro profilo. Ad esempio possiamo indicare l'indirizzo; la mail; sito web; eventuali orari di apertura ma anche la mappa geografica del luogo in cui si trova l'attività.

Altra funzione sono le risposte automatiche configurabili. Quindi oltre alla possibilità di inserire una risposta automatica per le persone che scrivono per la prima volta al nostro numero, possiamo inserire dei chat bot, proprio come quelli di Facebook, che generino risposte in base a ciò che il cliente scrive nel messaggio.

I messaggi in caso di assenza, vengono generati quando l'account è disattivato. In questi casi al cliente che tenterà di contattarci arriverà un messaggio in cui verranno segnalati gli orari in cui potersi mettere in contatto con noi.

Novità assoluta sono le statistiche che verranno fornite su varie metriche come chiamate ricevute; messaggi con risposta o senza ecc...

Questa App è decisamente utile per piccole e medi imprese o attività locali che cercano di velocizzare e migliorare il rapporto con la propria clientela.

La versione dark per Whatsapp

Più o meno ad inizio 2020 così come per i fratelli maggiori anche Whatsapp ha avuto al sua versione dark mode. Oggi questa modalità è disponibile su quasi ogni social o applicazione. Anche il grande antagonista di Whatsapp, Telegram prevede tra le sue funzioni con la "night mode".

Sembra che lo sfondo scuro affatichi meno gli occhi, ma il vero motivo per cui è così piaciuta a tutti è perché rende gli sfondi più belli, creando un effetto "fashion" molto apprezzato soprattutto dalle nuove generazioni.

Attivarla è semplicissimo, con alcune differenze tra iOS e Android. Per Apple bisognerà necessariamente avere la versione iOS da 13 in poi, altrimenti lo sfondo nero non sarà supportato. Nel caso abbiate una versione di iPhone uguale o superiore alla 13, sarà sufficiente selezionare dalle impostazioni del telefono stesso la modalità "sfondo nero" ed automaticamente verranno impostate tutte le app che prevedono questa funzione in dark mode.

Per Whatsapp web invece basterà selezionare tra le impostazioni la voce "tema" e scegliere il tema "scuro".