Per troppo tempo il Giappone è stato considerato come una società che invecchia.

Chantana Ward, Analista e Portfolio Manager di Comgest, spiega che da quando il primo ministro Shinzō Abe è entrato in carica nel 2012 e ha lanciato le politiche note come "Abenomics", il Giappone ha registrato una crescita degli utili superiore a tutte le regioni (MSCI World, Europe, USA ed EM).

Con una forza lavoro ringiovanita dalla crescente quota di donne e, in una certa misura, dagli stranieri, e un panorama societario in evoluzione - il Giappone sta riducendo il divario con il resto del mondo in termini di rendimento del capitale investito (ROIC) e di rendimento del capitale proprio (ROE). Chantana Ward crede che l'economia giapponese si sia trasformata da "rendimenti ridotti – crescita ridotta" a "rendimento in fase di miglioramento – crescita elevata". Allo stesso tempo, nonostante questi cambiamenti, l'economia del paese, misurata in termini di prodotto interno lordo, continua a crescere piuttosto lentamente.

Potrebbe sembrare paradossale, ma a volte trovare società nuove e meno tradizionali che rappresentino l’apertura al cambiamento del paese – sia che siano innovatori in campo tecnologico, demografico e della sanità – può fare la differenza quando si investe nel lungo termine - spiega Chantana Ward -. Vale la pena sottolineare che molte società giapponesi sono cresciute ben oltre il mercato interno: il marchio di moda Uniqlo, ormai noto anche in Occidente, o Pigeon, produttore di prodotti per bambini i cui biberon sono i più richiesti in Cina.

“Womenomics”

Per troppo tempo il Giappone è stato considerato come una società che invecchia, mentre il paese, di fatto, ha ringiovanito la sua forza lavoro attingendo alla sua risorsa più preziosa: le lavoratrici - spiega Chantana Ward -. Dopo essere tornato in carica nel 2012, il primo ministro Abe si è concentrato sull'inserimento delle donne nella forza lavoro per combattere la stagnazione dell'economia e affrontare la crisi causata dall'invecchiamento e dalla contrazione della popolazione. Il rapporto tra le offerte e le domande di lavoro è ora ad un livello record su base pluridecennale. L'aumento della partecipazione femminile alla forza lavoro ha in realtà teso a deprimere la crescita salariale, dato che le lavoratrici giapponesi sono pagate in media il 29% in meno degli uomini, secondo i dati del Ministero della Salute, del Lavoro e della Previdenza Sociale. Tra i paesi membri dell'OCSE, questo divario di genere è il terzo più alto.