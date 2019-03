In Cina il Congresso nazionale del popolo ha approvato la nuova Foreign Investment Law. Introduce misure per promuovere e proteggere gli investimenti esteri. Ma è ancora troppo vaga per poter dire che sarà risolutiva e che la politica di Trump ha pagato.

Un segnale agli Usa (e al mondo)

A un anno dal Presidential Memorandum Targeting China’s Economic Aggression, Pechino ha voluto inviare un segnale a Donald Trump. Il 15 marzo, il Congresso nazionale del popolo ha approvato a stragrande maggioranza (2929 su 2948) la nuova Foreign Investment Law (Fil). Consta di 42 articoli ed entrerà in vigore a gennaio 2020, una volta promulgati i decreti attuativi del Consiglio di Stato.

Che sia una risposta alle pressioni americane, o frutto dell’intenzione liberalizzatrice di Xi Jinping, la Fil è comunque molto importante. Sostituirà i tre testi che per 40 anni hanno regolato gli investimenti esteri – Chinese-Foreign Equity Joint Ventures Law, Wholly Foreign-Owned Enterprises Lawe Chinese-Foreign Contractual Joint Ventures Law– e accompagnato l’impetuoso sviluppo delle attività delle multinazionali in Cina.

Le cifre non sono troppo precise, soprattutto perché una parte degli investimenti apparentemente esteri corrispondono al round-tripping, la pratica degli investitori cinesi di trasferire fondi a Hong Kong e in altri centri finanziari e da lì rinvestirli in Cina, dove gli stranieri godono di migliore protezione dei locali. Ma l’ordine di grandezza è sufficiente: secondo il ministero del Commercio, le risorse utilizzate nel periodo 1979-2016 sono ammontate a 1.766 miliardi di dollari, mentre nelle classifiche dell’Unctad (Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo), la Cina appare ormai da molti anni al primo posto come paese ricettore.