Secondo la Banca del Piemonte, la situazione sul mercato FX per quanto concerne lo Yuan pare obiettivamente diversa rispetto al 2015, quando ad agosto la Cina svalutò la propria valuta. Le motivazioni sono sostanzialmente due: maggiori controlli sui flussi di capitale ed introduzione (maggio 2017) del cosiddetto “counter-cyclical factor” per la determinazione del fixing giornaliero yuan vs usd. In pratica un fattore (la cui composizione non è stata resa nota) che da alla PBOC maggiori margini di discrezionalità nell’orientare il cambio ed evitare eccessiva volatilità.

Il movimento di deprezzamento dello yuan ha raggiunto il livello di 6,70 vs usd richiamato da diversi analisti ed indiscrezioni di fonte cinese come livello potenzialmente sensibile. Il tutto si sta verificando nelle imminenze della scadenza del 6 luglio, quando partirà la prima tranche di dazi Usa contro la Cina. In altri termini il movimento ha il sapore di una sorta di pressione finanziaria contro gli Usa senza però dare l’impressione di affanno dal lato cinese e di avere sottomano la situazione.

Rispetto al 2015 indubbiamente i controlli sui di movimenti di capitale sono molto più stringenti. Inoltre anche le posizioni a leva sull’equity oggi sono molto più ridotte rispetto a 3 anni fa. Vi sono alcune indicazioni di rallentamento cinese che in parte potrebbero aver indotto le autorità cinesi a tollerare la svalutazione dello yuan in modo però controllato. Le fughe di capitali per ora sembrerebbero non essere tali da indurre l’uso delle riserve strategiche per frenare il deprezzamento yuan.