Gli analisti di Equita sono Buy su Ivs (tgt a 12,7 euro) dopo l’acquisizione in Liguria di SDA2000, Telecom Italia (tgt a 0,64 euro e a 0,93 euro per Mediobanca) e Telecom Italia rnc (tgt a 0,55 euro) sull’idea di spin off della rete, A2a (tgt a 1,78 euro e a 1,7 euro per Mediobanca) ed Erg (tgt a 20,6 euro), Brembo (tgt a 13,1 euro e a 13 euro per Mediobanca) su potenziali acquisizioni, Mittel (tgt a 2,15 euro), Pirelli (tgt a 8,3 euro e a 7,8 euro per Mediobanca) che ha esteso al 2023 il contratto di fornitore unico per la F1.

A Banca Imi sono Buy su Fincantieri (tgt a 1,54 euro e a 1,7 euro per Mediobanca) sulla proposta preliminare per il Ponte di Genova, Iol (tgt a 3,9 euro) sul nuovo Ceo. Add su Generali (tgt a 16,2 euro da 16,8 euro) dopo il BP, Marr (tgt a 23,3 euro).

Gli analisti di Mediobanca assegnano invece giudizio Outperform a Enel (tgt a 5,4 euro) sulla garanzia da 700 mln dela Colombia, Hera (tgt a 3,2 euro), Mediaset (tgt a 3,5 euro).