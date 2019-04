ValueTrack giudica buy: Neodecortech con fair value di 5,40 euro in scia alla revisione delle stime per l’esercizio in corso e di quelle relative al prossimo anno.

Banca Akros giudica buy: Italian Wine Brands con target price di 19 euro (copertura iniziale del titolo), Ovs con prezzo obiettivo di 2,50 euro in scia ai risultati del precedente esercizio (terminato a gennaio 2019) e Saipem con fair value di 6,40 euro (risultati trimestrali in linea con le stime).

Gli analisti di Equita assegnano un buy a: Anima Holding con prezzo obiettivo di 5 euro in vista dei risultati del primo trimestre di quest’anno che saranno diffusi il prossimo 9 maggio, Banco Bpm con target di 3 euro dopo la vendita di un portafoglio di npl a Illimity Bank per 650 mln di euro nominali, Buzzi Unicem con target price di 21,70 euro, anche in questo caso in vista dei dati del primo quarter in calendario il 9 maggio, Eni con fair value di 20 euro per la quale è previsto un lieve migliormanto dell’Ebit nonostante il calo del prezzo del petrolio Brent (trimestrale il 24 aprile), Illimity Bank con obiettivo di 12,50 euro, come suddetto dopo l’acquisto di un portafoglio di npl da Banco Bpm per 650 mln di euro nominali e Saras con fair value di 2,20 euro (la famiglia Moratti si è detta di voler restare impegnata a rimanere l’azionista di riferimento).

Banca Imi valuta buy: Banco Bpm con target di 2,80 euro, Saipem con prezzo obiettivo di 5,90 euro in vista dei risultati trimestrali che sono stati diffusi in mattinata, Toscana Aeroporti con obiettivo di 19,30 euro in scia all’approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture del masterplan per Firenze con scadenza 2029 che include la costruzione di una nuova tangenziale e un nuovo terminal, Triboo con fair value di 2,70 euro (nuova joint venture a Dubai con International Luxury Group) e Wiit con target price di 62,10 euro in scia all’accordo preliminare per il Patent Box relativo allo sgravio ficale per il periodo 2015-2019.