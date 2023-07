I buy odierni da Anima a Telecom

Equita valuta buy: Anima Holding con prezzo obiettivo di 5,30 euro in scia ai dati positivi sulla raccolta netta a febbraio, Cementir con target price di 8 euro, abbassato però del 5% dopo l’annuncio di un utile netto relativo all’esercizio 2019 inferiore al consensus degli analisti, Erg con fair value di 23,50 euro (annunciato un nuovo impianto in Polonia), EssilorLuxottica con target di 147 euro (risultati 2019 e guidance 2020 in liena con il consensus), Inwit con obiettivo di 10,60 euro (risultati 2019 in linea con le stime) e Telecom Italia con fair value di 0,64 euro (l’Antitrust dovrebbe ufficializzare i risultati dell’indagine sul progetto Cassiopea lanciato da Cattaneo per contrastare Open Fiber nelle aree a fallimento di mercato).

Fidentiis giudica buy: Cementir con fair value di 7,50/8,00 euro, Prysmian con obiettivo di 23/24 euro (trimestrale migliore del consensus) e Telecom Italia con target di 0,95/1,00 euro.

Banca Imi valuta buy: Erg con prezzo obiettivo di 10,30 euro, Leonardo con target price di 14 euro (rumor stampa in merito a una possibile conferma del management), Rcs Mediagroup con fair value di 1,20 euro (possibile taglio per circa 200 dipendenti) e Telecom Italia con obiettivo di 0,62 euro.

Giudizio add inoltre per Anima Holding con target di 23,60 euro, Cementir con obiettivo di 8 euro e Poste Italiane con fair value di 10,30 euro in scia ai risultati trimestrali e alla guidance per il 2020.

Mediobanca assegna un outperform a: Autogrill con target price di 11 euro in vita dei risultati preliminari che saranno diffusi il prossimo 12 marzo, Digital Value con prezzo obiettivo di 27 euro (possibili benefici alle vendite dal fatto che il Governo italiano ha ufficialmente promosso lo smart working per la pubblica amministrazione), Enel con target di 8,60 euro (accordo tra Endesa e Tendam) e Telecom Italia con fair value di 0,79 euro (partnership strategica tra Tim e Google Cloud).