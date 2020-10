Banca Akros assegna un buy a: Gpi con prezzo obiettivo di 11 euro (nuovo contrtto da 15 mln di euro in Basilicata), Iren con target price di 2,70 euro (update del piano di buyback), Piaggio con fair value di 3 euro (ottenuto un nuovo prestito dalla Bei da 30 mln di euro), e Unieuro con obiettivo di 14 euro (espansione in Campania).

Giudizio accumulate inoltre per Atlantia con target di 17 euro in scia alla presentazione di un’offerta non vincolante per Aspi, Enel con fair value di 9 euro (ENEL X Financial Services lancia ENEL X Pay, un conto bancario digitale), Prysmian con obiettivo di 30 euro, ridotto però dai precedenti 26 euro in vista della trimestrale in calendario il prossimo 29 ottobre e UnipolSai con target di 2,50 euro (annunciata l’emissione di uno strumento di capitale regolamentare perpetuo limitato di classe 1).

Equita giudica buy: Astm con target price di 27,20 euro (si aggiudica le gare per l’A21 e Salt), Banco Bpm con prezzo obiettivo di 1,90 euro (secondo indiscrezioni stampa la governance sarebbe già definita in merito all’aggregazione con Credit Agricole Italia), Buzzi Unicem con fair value di 25,30 euro (da un roadshow del gruppo sono messaggi positivi sulla tenuta del mercato Usa), Fiera Milano e Italian Exhibition Group con target rispettivi di 4 euro e 3,80 euro (nell’ultimo DPCM firmato da Conte viene confermata la possibilità di svolgere manifestazioni fieristiche, previa adozione dei protocolli validati dal Cts, mentre vengono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, le misure adottate dal Governo sono efficaci dal 19 ottobre al 13 novembre) e Telecom Italia ed Enel con fair value rispettivamente di 0,47 e 8,50 euro (Enel intenzionata ad accettare l’offerta di Macquarie per Open Fiber).

Mediobanca valuta outperform a: Astm con prezzo obiettivo di 27,40 euro, Hera con target price di 4 euro (in corsa nella gara ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento ad un unico gestore del servizio idrico della provincia di Rimini), Recordati con obiettivo di 55 euro e SeSa con fair value di 86 euro.

Societe Generale valuta buy: Telecom Italia con prezzo obiettivo di 0,45 euro benchè si stia decisamente allungando tempistica inizialmente indicata da Telecom Italia dopo la firma della lettera d’intenti con Cdp.

BofA giudica buy: Atlantia con target price di 19 euro, alzato dai precedenti 18,50 euro (importante operazione strategica di cessione del 49% di Telepass, con l’obiettivo di dare vita al leader europeo nel mercato dei pagamenti digitali per la mobilità).

Kepler Chreuvreux giudica buy: Leonardo con target di 7,30 euro dopo la disxcesa delle scorse seduto in scia alla videnda di Profumo e Telecom Italia con fair value di 0,67 euro.

Citigroup valuta buy: Moncler con obiettivo di 44 euro dopo il miglioramento del rating di Standard Ethics.

EnVent valuta buy: Gismondi 1974 con fair value di 2,39 euro e Kolinpharma con target di 11,32 euro.

MidCap Parters giudica buy: Abitare IN con obiettivo di 60 euro, Italian Exhibition Group con fair value di 4,50 euro e Wiit con target di 210 euro.

Exane assegna un outperfom a: Leonardo con prezzo obiettivo di 10,40 euro.