Banca Akros valuta buy: doValue con target price di 13,50 euro (sottoscritto un accordo con Eurobank per l’acquisizione dell’80% di Eurobank Fps per un valore in termini di enterprise value di 248 milioni di euro), Fca con prezzo obiettivo di 13,60 euro (raggiunto un accordo con Tupy per la vendita del business dei componenti automobilistici in ghisa, che fa capo alla controllata Teksid, per 210 milioni di euro di enterprise value) e Iren con fair value di 3,10 euro (ottenuta la concessione per un impianti di trattamento dei rifiuti in Liguria).

Giudizio inoltre accumulate per Intesa Sanpaolo con obiettivo di 2,50 euro ( raggiunto un accordo con Nexi per la cessione delle attività relative ai servizi di pagamento per un miliardo di euro e reinvestirà poi parte dei proventi nell’acquisto del 9,9% della stessa Nexi) e Inwit con target di 10,90 euro (la società delle torri di Telecom Italia ha sottoscritto un contratto di finanziamento fino a 3 miliardi di euro con un pool di banche nell’ambito dell’accordo di integrazione con l’attività di torri di Vodafone in Italia).

Fidentiis giudica buy: Cnh Industrial con target di 13/14 euro in scia ai dati relativi alle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa a novembre, doValue con fair value di 12/14 euro, Fca con obiettivo di 20/22 euro, Intesa SanPaolo con fair value di 2,50/2,70 euro, Prysmian con target di 22/23 euro (nuovo contratto da 76 mln di euro in Italia) e Sirio con obiettivo di 17/18 euro (siglato un’intesa per acquistare due punti vendita Burger King a Rimini e Rozzano).

Banca Imi assegna un buy a: Alkemy con prezzo obiettivo di 12,30 euro dopo un roadshow del gruppo a Milano in cui il management ha spiegato i risultati del terzo trimestre e la guidance per i prossimi mesi, Pattern con target price di 4,80 euro in scia all’acquisizione di Società Manifattura Tessile e Saipem con fair value di 5,90 euro (nesun impatto, secondo gli analisti dell’istituto, dalle possibili sanzioni Usa alle società coinvolte nella costruzione di NordStream 2 e Turkstream).