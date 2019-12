Banca Akros giudica buy: doValue con target price di 13,50 euro (ottenuto l’incarico di special e master servicer per la cartolarizzazione di un portafoglio di Npl di valore nominale lordo pari a 858 mln di euro da parte di Ubi Banca), Fca con prezzo obiettivo di 17,50 euro (i consigli di amministrazione di Fca e di Psa hanno siglato l’accordo di fusione che darà vita al quarto gruppo automobilistico mondiale, il perfezionamento dell’operazione avverrà entro 12-15 mesi).

Giudizio accumulate inoltre per Datalogic con fair value di 19 euro dopo che l’ad Valentina Volta, ha spiegato che il 2019 è stato l’ultimo anno di un decennio di crescita per i mercati azionari globali ma un anno di transizione per l’economia reale e in particolare per Datalogic (le cause di questo rallentamento sono stati il mondo del commercio che ha danneggiato le attività con i clienti in Cina, il crisi dell’industria automobilistica e il rallentamento degli imballaggi, entrambi i settori cui il gruppo è fortemente esposto, infine, nel mercato al dettaglio il duro il confronto con il 2018 non ha aiutato la performance) e Tenaris con target di 13 euro dopo l’ok da dipartimento Usa ad acquisizione di IPSCO Tubulars da russi di TMK.

Fidentiis valuta buy: Abitare In con target di 52/58 euro in vista dei risultati preliminari dell’esercizio in corso in calendario oggi, Cerved con fair value di 9/10 euro (secondo rumors il gruppo avrebbe ha ricevuto un’offerta da 300 milioni di euro da Intrum per la divisione Credit Management), Fca con obiettivo di 20/22 euro e Sirio con target di 17/18 euro (siglato un accordo quadro di sviluppo commerciale con Holder Sas, la società proprietaria del noto marchio francese di panetteria Paul).