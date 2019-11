Banca Akros assegna un buy a: Fca con target price di 17,50 euro (il presidente Elkann si è detto fiducioso che il gruppo possa finalizzare l’accordo per un’integrazione con Psa quest’anno aggiungendo poi che il gruppo avrà 3,6 miliardi di euro da investire nel 2022 una volta che la fusione tra Fiat Chrysler e Peugeot sarà realtà e ha definito inoltre priva di fondamento l’azione legale avviata da GM per presunta corruzione del sindacato UAW).

Giudizio accumulate per Hera con prezzo obiettivo di 4,10 euro (l’Antitrust ha autorizzato con condizioni l’acquisizione del controllo dei rami di azienda di Acegas-Aps-Amga da parte di Ascopiave, relativi all’attività di distribuzione di gas naturale nell’area nord-est del territorio nazionale) e Sogefi con fair value di 1,90 euro in scia al collocamento di un bond da 75 mln di euro non convertibile.

Fidentiis valuta buy: Fca con target di 20/22 euro e Sirio con obiettivo di 17/18 euro (ha annunciato di aver ottenuto provvisoriamente la concessione per la gestione del servizio bar e ristorante presso l’Ospedale Riuniti Marche Nord).

Equita giudica buy: Essilor-Luxottica con fair value di 147 euro (completata ieri l’emissione di un di bond da 5 mld di euro finalizzato a finanziare l’acquisizione di GrandVision) e Fca con target price di 17,10 euro.

Banca Imi assegna un buy a: Fca con prezzo obiettivo di 16 euro e Fila con fair value di 17,40 euro dopo che il management ha rivelato prospettive molto positive per il 2020, anche grazie al recente annuncio del deal con Arches.

Giudizio inoltre add per Nexi con target di 11 euro dopo la conferma che negli ultimi giorni sono stati avviati contatti preliminari per la valutazione eventuali operazioni volte a estendere l’attuale partnership con Intesa Sanpaolo e Snam con obiettivo di 4,90 euro dopo la diffusione delle linee guida del business plan al 2023.