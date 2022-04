Le quotazioni dei principali indici di Borsa a livello globale hanno messo a segno un rimbalzo, grazie soprattutto ai risultati trimestrali delle aziende americane. Sul fronte dei dati macro, gli investitori si sono concentrati principalmente sul PIL statunitense del 1° trimestre 2022, sceso dell’1,4% su base annuale, ben al di sotto rispetto alle previsioni che lo vedevano in crescita dell’1,1%. Una flessione del PIL non avveniva per gli Stati Uniti da metà 2020. Le richieste di sussidi di disoccupazione si sono attestate a 180mila unità nell’ultima settimana, meno del consensus a 182mila unità. Intanto a Hong Kong, le esportazioni di marzo sono crollate (-8,9% a/a) nella misura più importante da gennaio 2020, penalizzate dalle misure di lockdown in Cina. Gli analisti si attendevano una rilevazione al +2,5%. Le importazioni sono scese invece del 6% (dato peggiore da giugno 2020), con le stime che si attestavano al +4%. Lato Banche centrali, la Governatrice della BCE, Christine Lagarde, ha detto che gli acquisti termineranno nel 3° trimestre dell’anno, probabilmente a luglio. Per la presidente dell’Eurotower, sarebbe inoltre giunto il momento di guardare a un rialzo dei tassi di interesse. In un’audizione al Comitato Economico del Parlamento Europeo, Luis de Guindos, Vicepresidente della BCE, ha affermato che l’istituto terrà monitorato l’aumento delle attese sull’inflazione rispetto al target del 2%. I timori sono per una prosecuzione delle pressioni sui prezzi anche nei prossimi anni. De Guindos ha inoltre evidenziato come ci si trovi vicini al picco dell’inflazione, con il dato che scenderà nella seconda metà dell’anno, ma che si manterrà comunque elevato.

Dati macro dell'Eurozona sotto la lente

Nella giornata odierna gli operatori dei mercati finanziari saranno concentrati su diversi dati macroeconomici degni di nota per Italia, Germania Eurozona e Stati Uniti. Per il Belpaese, la Germania e l’Eurozona è atteso il dato del PIL del primo trimestre del 2022. Per Italia ed Eurozona focus inoltre sui dati dell’inflazione di aprile. Nel primo pomeriggio l’attenzione degli investitori passerà oltreoceano per i dati macro degli Stati Uniti. Per gli USA si attendono i dati del reddito e spesa delle famiglie, il deflatore PCE di marzo e la fiducia dei consumatori elaborata dall’Università del Michigan (aprile).