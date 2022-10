A partire dal 12 ottobre 2022, ci sarà a disposizione una nuova misura per famiglie: un bonus da 100 euro per ogni figlio. Purtroppo, non tutti potranno averlo. Scopriamo a chi è destinato il voucher e come richiederlo.

A partire dal 12 ottobre 2022, ci sarà a disposizione una nuova misura per famiglie: un bonus da 100 euro per ogni figlio. Purtroppo, non tutti potranno averlo. Scopriamo a chi è destinato il voucher e come richiederlo.

Tra le misure pensate per sostenere economicamente gli italiani in questo difficilissimo periodo di crisi economica, molte sono destinate alle famiglie.

Crescere un figlio, oggi più che mai, è diventato un impegno economico molto gravoso. Anche i beni di prima necessità hanno subito degli aumenti, così come il materiale scolastico.

Lo sanno bene le famiglie con più di un figlio che, ovviamente, sono ancor più interessate all’aumento dei prezzi.

Tuttavia, Stato e amministrazioni locali hanno pensato bene di introdurre bonus, ma anche maggiorazioni, destinate ai nuclei familiari più numerosi.

Oltre al ben noto Assegno Unico, maggiorato per le famiglie numerose, chi ha più figli può contare anche sulle agevolazioni attive a livello locale.

Tra queste, un bonus da 100 euro per ogni figlio a carico, se il nucleo familiare è numeroso.

100€ per ogni figlio col nuovo bonus famiglia: ecco come avere il voucher dal 12 ottobre

Si chiama voucher family l’iniziativa, promossa da uno specifico Comune, che partirà il 12 ottobre 2022.

Grazie a questi voucher, i genitori con più figli a carico potranno contare su un bonus da 100 euro per ogni figlio a carico, che potrà essere utilizzato non solo per l’acquisto di beni di prima necessità (come cibo e farmaci).

Il bonus in questione servirà anche a saldare materiali e libri scolastici, prodotti per l’igiene sia personale che della propria abitazione. Tramite il voucher, infine, si potranno acquistare anche articoli di vario genere per i più piccoli.

Al momento, è il Comune di Civitanova Marche a farsi promotore di questa iniziativa. Ricordiamo, comunque, che nel nostro Paese le varie amministrazioni comunali e regionali attivano di frequente iniziative simili, per poter agevolare le famiglie con figli a carico.

Per tale ragione, prima di proseguire, consigliamo agli interessati che non risiedono nel Comune sopra indicato di verificare se, nel proprio Comune o nella propria Regione, sono attualmente attivi bandi analoghi.

Tornando ai nostri voucher family, c’è tempo solo fino al 14 novembre per poter inviare la propria domanda. Domanda che potrà essere inviata in vari modi:

tramite PEC mediante, ovviamente, indirizzo certificato, all’email comune.civitanovamarche@pec.it;

mediante, ovviamente, indirizzo certificato, all’email comune.civitanovamarche@pec.it; mediante raccomandata A/R , da inviare all’indirizzo Comune di Civitanova Marche Piazza XX Settembre, 93 – 62012 Macerata;

, da inviare all’indirizzo Comune di Civitanova Marche Piazza XX Settembre, 93 – 62012 Macerata; utilizzando la posta elettronica tradizionale, inviando la documentazione richiesta all’indirizzo e-mail protocollo@comune.civitanova.mc.it.

Bonus 100 euro alle famiglie numerose: i requisiti richiesti

Ovviamente, le richieste potranno essere inviate solamente da coloro che rispetteranno i requisiti richiesti.

Innanzitutto, trattandosi di un bonus da 100 euro pensato per le famiglie più numerose, per accedere alle domande sarà necessario avere a carico due o più figli.

Sono ammesse alla percezione del voucher family anche le famiglie con a carico figli oltre la maggiore età. Il requisito da rispettare è avere un’età anagrafica non superiore ai 26 anni alla data del 31 dicembre 2022.

Possono dunque richiedere il bonus i genitori con figli da zero a 26 anni di età.

Necessaria, inoltre, la residenza a Civitanova Marche negli ultimi cinque anni.

Ultimo requisito da rispettare riguarda l’ISEE. Possono infatti accedere solamente le famiglie con un ISEE compreso entro i 20.000 euro.

Ricordiamo agli interessati che le famiglie che hanno percepito benefici economici di importo pari o superiore ai 300 euro che potranno comunque richiedere il bonus. In questo caso, però, non riceveranno l’importo spettante per intero.

Verrà infatti effettuata una “differenza tra l’importo spettante e quello percepito dal Servizio Sociale Professionale”, secondo quanto disposto dall’amministrazione comunale.

Leggi anche: Se vuoi risparmiare sulla spesa devi sfruttare i GAS: cosa sono e come accedere subito.

Modulistica e documenti richiesti

Alla domanda per ottenere 100 euro di bonus per ogni figlio, è necessario allegare specifica modulistica.

Tra i documenti richiesti, ovviamente, un documento ISEE in corso di validità che attesti che la soglia dei 20.000 euro non venga superata. In alternativa, anche la DSU è accettata. Nel caso in cui il reddito sia pari a zero, il richiedente dovrà comunque indicare la propria fonte di sostentamento.

In base all’ISEE verrà stilata successivamente al 12 novembre 2022 una graduatoria. In caso di ISEE di uguale importo, avrà la precedenza la famiglia che ha presentato cronologicamente prima la propria domanda.

Altro documento da consegnare in sede di domanda è il modulo ufficiale predisposto dal Comune. Tale modulo può essere ritirato presso l’Ufficio Relazioni col Pubblico o scaricato tramite il sito internet ufficiale del Comune stesso.

Infine, vanno presentati sia la copia del documento di identità del richiedente, sia l’eventuale permesso di soggiorno nel caso di cittadini stranieri.

Leggi anche: Col nuovo bonus studenti ricevi subito un aiuto per l'istruzione dei tuoi figli, ecco come.