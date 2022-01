Da qualche anno a questa parte è stato approvato e riconfermato il Bonus Cultura del valore di 500 euro per i ragazzi neomaggiorenni. Mediante questo sostegno economico, i giovani adolescenti potranno acquistare libri, abbonamenti a quotidiani, biglietti per assistere a concerti o spettacoli teatrali, ma anche per acquistare musica. Il bonus è partito il 1° aprile 2021 e poteva essere richiesto, tramite la 18 app, solamente fino al 31 agosto 2021. Il buono accumulato del valore di 500 euro potrà essere speso fino al 28 febbraio 2022. Non è ancora chiaro se il bonus per i neomaggiorenni sarà riconfermato anche per l’anno corrente, nel frattempo, però, andiamo a vedere più nel dettaglio di che si tratta.

18 app e Bonus Cultura, di cosa si tratta

Quando parliamo del bonus cultura e della 18 app, parliamo di un'iniziativa lanciata dal Governo italiano, ormai da cinque anni, per avvicinare i più giovani alla cultura.

“Il bonus Cultura è un'agevolazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della presidenza del Consiglio dei ministri che va avanti dal 2016 e nel 2021 è giunta alla quinta edizione.”

L'Italia, infatti, è uno tra i paesi al mondo più ricchi di storia, opere e luoghi d'arte e la 18 app è un ottimo modo per indirizzare la fetta più giovane della popolazione alle attività culturali.

Si pensi che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, il Governo ha stanziato per la sola cultura oltre 6 miliardi di euro.

Insomma, con i 500 euro elargiti dal Governo e con la 18 app, i neomaggiorenni potranno investire in cultura, acquistando libri, riviste, biglietti per l’ingresso in musei o teatri.

Ma i giovani adolescenti potranno anche acquistare abbonamenti a quotidiani o corsi di lingue straniere, oltre che musica e biglietti per concerti.

Proprio sulla prima edizione del bonus cultura e sulla 18 app si era espresso l’ormai leader di Italia Viva, prima del Partito Democratico, Matteo Renzi sul suo canale ufficiale:

“In questo contesto 18 app rappresenta soprattutto un grande investimento sui giovani. Una misura che ha dato risultati eccezionali, tanto che all’estero oggi vogliono copiarcela. Molti ragazzi l’hanno accolta come una sorta di “benvenuto” nella maggiore età che il loro Paese ha voluto dare loro. Per la prima volta, infatti, l’Italia ha voluto investire sulla loro capacità di scegliere autonomamente i propri consumi culturali.”

18 app le scadenze del bonus e i soggetti interessati

Il bonus cultura del valore complessivo di 500 euro poteva essere ottenuto tramite la registrazione sul sito della 18 app.

La quinta edizione del sussidio è partita il 1° aprile 2021 e poteva essere richiesta sul sito 18 app solamente fino al 31 agosto 2021.

Ogni anno, questa agevolazione, si rivolge solamente ai diciannovenni; ad esempio, l’edizione del 2021 era rivolta solamente ai nati nell’anno 2002.

Se sarà riconfermata una sesta edizione, quella del 2022, il bonus si rivolgerà solamente ai giovani nati nel 2003.

Quest’anno il bonus e la 18 app hanno avuto sin da subito un enorme successo. Alla prima settimana di aprile, infatti, le richieste del bonus 500 euro erano oltre 200 mila.

Nella stessa settimana i neomaggiorenni avevano già speso circa 10 milioni di euro nel settore della cultura.

Soprattutto nello scorso anno, il Governo ha promosso il bonus su due fronti differenti: da un lato cercando di indirizzare la platea più giovane alla cultura, dall’altra aiutare un settore in crisi a seguito dello scoppio della pandemia di Covid-19.

Bonus 500 euro e 18 app, come spendere l’importo in cultura

Per ottenere i 500 euro del bonus per la cultura era indispensabile lo SPID, il sistema pubblico d’identità digitale.

Questo può essere richiesto a uno degli Identity Provider autorizzati dall’AgID l’Agenzia per l’Italia Digitale.

Tra gli Identity Provider autorizzati troviamo Tim, Poste Italiane, Aruba, Intesa Id, Sielte id, Spid Italia, Infocert id. Tutti i provider sono presenti in questo link.

L’iscrizione nella 18 app avviene solo dopo l’attivazione dell’Identità Digitale. Una volta effettuato l’accesso, potrete ricevere i 500 euro per la cultura.

Ricordiamo che il bonus per i neomaggiorenni nati nel 2002 potrà essere speso solo fino al 28 febbraio 2022, dopodiché qualsiasi importo residuo andrà perso.

Si potranno acquistare: libri, abbonamenti musicali, ticket per concerti, biglietti per il cinema, ma anche per teatri e spettacoli di danza, oltre che i ticket per musei e monumenti.





Con i 500 euro della 18 app, inoltre, si potrà partecipare a corsi, eventi ed iniziative culturali; oppure acquistare prodotti relativi all’editoria audiovisiva e abbonamenti per i quotidiani e le riviste.

Il bonus cultura della 18 app è fruibile unicamente dai soggetti neomaggiorenni nati nel 2002 che risiedono nel territorio italiano, oppure che risultano in possesso do un permesso di soggiorno in corso di validità.

La domanda poteva essere inoltrata unicamente dal 1° aprile al 31 agosto 2021 utilizzando il canale 18 app o il sito www.18app.italia.it. L’importo è spendibile entro l’ultimo giorno di febbraio, 28 febbraio 2021.

18 app e bonus cultura, facciamo il punto della situazione

È probabile che il bonus cultura e la 18 app vengano prorogati anche per l’anno corrente, il 2022, per una sesta edizione riservata unicamente ai nati nel 2003.

Se verrà riconfermato anche nel 2022 per i nati nel 2003 la procedura, si pensa, sarà la medesima di quest’anno: SPID, iscrizione nella 18 app e acquisti.

In modo molto semplice i giovani neomaggiorenni potranno spendere 500 euro in ticket per:

rappresentazioni teatrali;

film al cinema;

spettacoli dal vivo.

Oppure, potranno indirizzarsi sui libri, sia nel formato cartaceo, che con i nuovi formati digitali, leggibili su schermi di smartphone, iPad o personal computer.

Ma i 500 euro potranno permettere ai giovani di acquistare biglietti per:

entrare in musei;

partecipare a mostre o ad eventi culturali;

visitare monumenti o gallerie;

visitare aree archeologiche o parchi naturali.

Infine, tra le possibilità di acquisto, troviamo:

musica: Cd o DvD musicali, dischi in vinile, musica online

corsi: teatro o lingue straniere

editoria audiovisiva

abbonamenti a quotidiani, online o cartacei.

18 app e bonus cultura, quanto ho speso?

L’esecutivo non ha fissato un tetto massimo spendibile per singolo acquisto. C’è però un limite, che riguarda l’acquisto di più unità del medesimo bene o servizio.

Non sarà possibile acquistare più copie di uno stesso libro o due biglietti per la stessa mostra o lo stesso film al cinema.

È consentito l’acquisto di due ticket differenti per due eventi o spettacoli diversi, oppure due volumi di testo diversi.

Una volta deciso il bene che vorrete acquistare nella 18 app si creerà un buono in denaro che verrà scalato dal portafoglio virtuale dei ragazzi una volta che l'acquisto verrà convalidato dall'esercente.

Gli esercenti potranno essere sia rivenditori fisici, che presenti sulla rete. Qualora i ragazzi dovessero cambiare idea sull’acquisto appena effettuato, potranno tranquillamente annullare il buono generato sulla 18 app, ma non ancora validato dall'esercente.Potranno, dunque, utilizzarlo per effettuare un altro acquisto.

Sottolineiamo, però, che se per caso l'acquisto viene effettuato per l’accesso in musei, parchi o monumenti, sarà possibile effettuare l'annullamento del buono unicamente dopo che saranno passati alcuni giorni.

Infine, vi consigliamo di tenere monitorato il credito del bonus scaricando la 18 app sul vostro smartphone. Gli acquisti potranno essere effettuati solo fino il 28 febbraio 2022.