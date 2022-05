2 euro rari di valore? Non sole le vecchie Lire italiane possono valere oggi fior di quattrini. Ci sono degli esemplari del nuovo conio che oggi possono raggiungere cifre da capogiro: 2.500 euro è il valore di stima di alcune di queste. Ecco di quali si tratta e come riconoscerle.

La quantità di moneta che passa ogni giorno nelle nostre mani è rilevante. Tra centesimi e banconote, quotidianamente ci troviamo a maneggiare centinaia di pezzi appartenenti al nuovo conio.

Il centesimo di euro non è molto gradito alle tasche degli italiani per la piccola dimensione e per il valore di scambio alquanto esiguo. Quello che fra poco vi sveleremo vi farà cambiare opinione sulla piccola monetina. Come mai?

Lo spicciolo tanto odiato dagli italiani può valere oggi una vera e propria fortuna se venduto all’asta o acquistato da un collezionista incallito. Naturalmente, non tutti i pezzi del nuovo conio hanno oggi un valore degno di nota, tanto da essere considerate delle monete rare a tutti gli effetti.

Lasciando da parte per una volta la Lira, e concentrando l’attenzione sull’Euro, ci accorgeremo che al mondo si contano numerosi esemplari oggi valutati a peso d’oro, con un valore di scambio molto più importante di quello stampato sulle monete.

Nel panorama delle Monete rare più prestigiose al mondo c’è spazio ad esempio per i 2 euro rari: la moneta bimetallica più amata dagli italiani, se presenta particolari caratteristiche, arriva a valere oggi cifre da capogiro.

Ma quali sono i fattori che influenzano la rarità di una moneta? In tutti i casi, anche per le monete coniate in altri Stati, sono tante le variabili da tenere sotto osservazione.

I 2 euro rari, come altri spiccioli in circolazione nel mondo, assumono un valore importante se coniati per celebrare una particolare ricorrenza, una prestigiosa personalità, se presentano particolari caratteristiche fisiche, in gergo tecnico “errori di conio”, che le rendono uniche ed inimitabili agli occhi dei collezionisti e a quelli dei numismatici.

Come riportato dal sito internet Moneterare.net, sono tanti i parametri da tenere sotto osservazione per stabilire il valore economico di una moneta in nostro possesso.

Alcuni esemplari coniati per celebrare una particolare ricorrenza, ad esempio, ricevono a tutti gli effetti l’investitura di “Monete Rare” e di conseguenza valgono oggi un vero e proprio patrimonio.

Naturalmente non si tratta di spiccioli facilmente reperibili, anzi in alcuni casi è più semplice trovare un ago in un pagliaio, ma sono proprio queste le Monete rare particolarmente ambite dai collezionisti disposti a pagare qualsiasi prezzo per venire in possesso del pezzo tanto ricercato per completare la collezione, o per venderlo e riuscire ad incassare cifre oltre ogni immaginazione.

Monete rare di modeste dimensioni, molto simili a quelle in circolazione, ma differenti nel valore: dalla vendita di una moneta da 2 euro rari si possono guadagnare fino a 2.500 euro.

Viene spontaneo chiedersi, a questo punto, quali sono i 2 euro rari più valutati al mondo, capaci di far incassare al legittimo proprietario cifre inimmaginabili.

Nel corso dell’articolo forniremo una panoramica sulle monete da 2 euro più prestigiose, analizzeremo le caratteristiche tecniche che le rendono così speciali e tutte le quotazioni attuali.

Prima ancora di iniziare il viaggio nel mondo dei 2 euro rari, vi lasciamo alla visione di un interessante video YouTube di “rari di valore” contenente tutte le informazioni utili al riconoscimento delle Monete rare e le loro stime.

2 euro rari: come riconoscere queste Monete rare? Ecco le caratteristiche

L’etichetta di “Monete rare” non viene attribuita senza connessione di causa. L’espressione serve a porre una linea di confine tra i comunissimi pezzi utilizzati negli scambi di tutti i giorni e le monete quotate oggi fior di euro.

Stiamo parlando di pezzi riprodotti in quantità limitata e per questo motivo unici nel loro valore. Ma quest’ultimo in relazione a cosa aumenta? Sono svariati i fattori che contribuiscono ad innalzare il valore di quotazione di un comune spicciolo.

Il più delle volte è l’errore di conio, la produzione legata a particolari ricorrenze o commemorazioni, a far aumentare sensibilmente il valore di quegli esemplari destinati a diventare “Monete rare” a tutti gli effetti.

Questi non sono però gli unici parametri da tenere sott’occhio.

Anche la tiratura, cioè il numero di monete coniate, incide in maniera importante sul loro valore economico: meno sono i pezzi coniati di uno specifico taglio, maggiore è la probabilità di trovarsi di fronte a delle vere e proprie Monete rare.

Ma quali sono i segreti per capire se la moneta in nostro possesso vale un tesoro? Come prima cosa è indispensabile sottoporre il pezzo all’analisi di un professionista del settore, verificare se presenta segni di usura e conservarla con estrema cura.

2 euro rari, monete rare record: qual è il loro valore?

Iniziamo la nostra disamina sui 2 euro rari di valore partendo da casa nostra. L’Italia conta un numero consistente di Monete rare di alto valore.

Iniziamo dai pezzi quasi irrisori, quelli che valgono poco o nulla. I 2 euro rari coniati nel 2007/2008, celebrativi del Trattati di Roma. Questi, allo stato attuale, hanno un valore non superiore ai 5 euro.

Potrebbero raggiungere quotazioni più interessanti nel corso degli anni, ma non possiamo metterci la mano sul fuoco.

Dal punto di vista estetico sono facilmente riconoscibili per le raffigurazioni sul Verso e sul Dritto.

Su un lato troviamo inciso un libro spalancato e la scritta “Trattati di Roma 50°anniversario”, oltre alla classica indicazione di “REPVBBLICA ITALIANA”.

Un esemplare ricercatissimo, difficile da scovare e per questo motivo di immenso valore economico.

Ma quando si potrebbe incassare dalla vendita dei 2 euro rari Trattato di Roma (2007/2008)? Per il ridotto numero di pezzi coniati, possono essere scambiati tranquillamente per 500/700 euro.

2 euro rari UEM, 1.000 euro di valore: quali caratteristiche?

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo delle Monete rare analizzando i 2 euro rari celebrativi dell’Unione Economica Monetaria (UEM).

Per alcune caratteristiche estetiche si presentano molto interessanti. Ancora una volta è l’incisione sul Dritto e sul Verso a determinarne il valore.

Su di un lato è stampata una figura umana stilizzata con a destra il logo dell’Euro. Stiamo parlando di vere e proprie Monete rare particolarmente ambite per il loro valore economico, coniate in Italia ma anche oltre i confini nazionali: in tutti gli stati membri delle dell’Unione Europea.

Come riconoscerle? Non è molto difficile capire se ci troviamo di fronte ad una 2 euro rari UEM, basta osservare attentamente le diciture presenti sui lati. Se trovati la scritta “UEM 1999-2009” avete fatto centro.

Ma non è certamente questa la caratteristica che ne fa aumentare sensibilmente il valore. Ancora una volta è la tiratura a conferire a questi 2 euro rari un enorme prestigio.

Ma quanto possono valere? Essendo scarso il numero di pezzi in circolazione (non più di 2.000.000), il valore dei 2 euro commemorati dell’Unione Economica Monetaria si attesta sui 1.000 euro.

Monete rare, 2 euro rari del Vaticano: qual è il loro valore?

Di modesto valore, seppur molto importanti, sono i 2 euro rari della Città del Vaticano. Coniate in quantità limitate (si contano più di 100.000 pezzi in circolazione) rientrano a pieno titolo nella lista delle Monete rare più ambite dai collezionisti.

Ma qual è il loro valore? Dalla vendita di questi particolari 2 euro rari si possono ricavare circa 250 euro, anche se il loro valore muta in base all’evento che ricordano.

I 2 euro rari stampati nel 2005 in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, ad esempio, possono raggiungere un valore di un paio di centinaia di euro.

Stesso discorso vale per i 2 euro rari Città del Vaticano coniati nel 2006.

2 euro rari Grace Kelly, un valore di 2.500 euro: come riconoscere queste Monete rare

Al vertice della classifica dei 2 euro rari più prestigiosi al mondo troviamo le monete rare coniate dal Principato di Monaco in occasione del 25°anniversario della morte della principessa Grace Kelly.

Stampati nel 2007, in quantità ridotte (se ne contano solo 2.000 esemplari) raggiungono un valore economico inimmaginabile: messe all’asta possono essere scambiate per 2.500 euro.