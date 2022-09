Bonus famiglia da 3.000 euro al via. Alcuni nuclei familiari con figli a carico potranno richiedere un ghiotto contributo fino alla fine dell’anno. Bastano solo 2 requisiti per ottenere il rimborso di alcune spese sostenute per i figli, fino ad un tetto massimo di 3.000 euro. Vediamo subito a chi spetta.

Bonus famiglia da 3.000 euro al via. Alcuni nuclei familiari con figli a carico potranno richiedere un ghiotto contributo fino alla fine dell’anno. Bastano solo 2 requisiti per ottenere il rimborso di alcune spese sostenute per i figli, fino ad un tetto massimo di 3.000 euro. Vediamo subito a chi spetta.

Il Bonus famiglia fino a 3.000 euro altro non è che il Bonus asili nido previsto dalla legge di Bilancio 2017, riconfermato e aumentato di importo con la Manovra 2020.

Anche quest’anno la Legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha confermato la misura già erogata negli anni passati prevedendo un rimborso di 3.000 euro su alcune spese sostenute per i figli a carico. Il tutto è stato reso noto dal messaggio n. 925 l’INPS che individua la procedura da seguire per richiedere questa agevolazione.

L’Assegno Unico introdotto a gennaio 2021 ha accorpato e sostituito diversi incentivi statali rivolti alle famiglie con figli a carico. Ma tra i Bonus famiglia ancora esistenti troviamo quello relativo agli asili nido. Infatti, questo bonus è da ritenersi compatibile con l’Assegno citato.

Il Bonus prevede un contributo massimo di 3.000 euro per far fronte alle rette degli asili pubblici o privati autorizzati, frequentati dai minori fino a 3 anni, compiuti tra gennaio e agosto 2022, anche adottati o in affidamento e di forme di assistenza domiciliare per bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Ma vediamo nel dettaglio i requisiti e come presentare domanda

3.000€ di Bonus famiglia da richiedere subito: è corsa alla domanda con questi 2 requisiti

Il Bonus famiglia da 3.000 euro per l’annualità 2022 spetta a coloro che rispettano solo 2 requisiti fondamentali. Può presentare domanda il genitore che coabita con il minore e che sostiene il pagamento di rette per asili nido o per servizi di assistenza domiciliare.

Nel caso in cui la retta fosse pagata da entrambi i genitori, ciascuno può presentare domanda specificando i pagamenti sostenuti. Se ad essere presenti nel nucleo familiare sono più figli con meno di 3 anni è possibile presentare singole domande per ciascun bambino.

Il genitore richiedente, oltre a quanto su indicato deve possedere la cittadinanza italiana o UE, o permesso di soggiorno UE o status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. Inoltre deve avere residenza in Italia.

Nel caso di assistenza domiciliare, il genitore deve avere specifica attestazione medica rilasciata dal pediatra dove risulta che il bambino non può frequentare, a causa di gravi patologie, gli asili nido e quindi si necessità di assistenza domiciliare.

Leggi anche: Nuovo Bonus famiglia: a tutti 1.000€: domande a partire da settembre 2022. Ecco la data

Bonus famiglia da 3.000 euro, ecco quali sono tutti gli importi

Ma veniamo agli importi del Bonus famiglia. I nuclei familiari richiedenti, presentando domanda all’INPS, potranno ottenere da 1.500 a 3.000 euro sulla base dell’ ISEE minorenni in corso di validità.

Il Bonus può essere richiesto per un massimo di 11 mensilità dal genitore richiedente.

Nel dettaglio gli importi previsti saranno:

un Bonus massimo di 3.000 euro con ISEE minorenni fino a 25.000 euro e l'importo mensile corrisposto sarà d i 272,73 euro per 11 mensilità ;

con e l'importo mensile corrisposto sarà d ; un Bonus massimo di 2.500 euro con ISEE minorenni tra 25.001 euro fino a 40.000 euro. In tal caso l’importo massimo mensile dell’agevolazione sarebbe di 227,27 euro per 11 mensilità;

con In tal caso l’importo massimo mensile dell’agevolazione sarebbe di un Bonus massimo di 1.500 euro con ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, o in assenza di ISEE. Per tale soglia l’importo massimo mensile erogabile sarebbe di 136,37 euro per 11 mensilità.

Al genitore, che presenti domanda e che sia in possesso dei requisiti, ma con un ISEE scaduto viene comunque erogata la somma minima di 1.500 euro annui. La situazione può essere sanata presentando l’Indicatore aggiornato. In questo caso l’INPS corrisponderà successivamente l’importo ricalcolato, a partire dalla data di presentazione.

Leggi anche: Nuovo Bonus da 400€ alle famiglie con figli entro quest'età. Solo con domanda alla Regione

Bonus famiglia, come presentare domanda all’INPS da subito

La domanda per il Bonus famiglia da 3.000 euro relativo agli asili nido può essere presentata già da subito sul portale dell’INPS accedendo alla sezione apposita denominata “Bonus nido e supporto domiciliare”. La domanda può essere compilata in autonomia, ma anche tramite Patronato.

Dopo aver effettuato l’accesso al portale INPS, usando le credenziali SPID o CIE (Carta di identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e necessario compilare la domanda con i dati anagrafici del richiedente (genitore) e del beneficiario (bambino).

Ad esso seguirà la scelta tra Contributo asilo nido e Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, indicando la struttura in cui il minore è iscritto indicando le quote mensili di cui si richiede il rimborso (periodo gennaio-dicembre 2022).

Alla richiesta vanno allegate le ricevute di pagamento delle rette, la certificazione dell’iscrizione del minore al nido pubblico o privato, quella pediatrica attestate la patologia del minore nel caso di assistenza domiciliare.

Il pagamento del Bonus famiglia da 3.000 euro avviene mensilmente, mentre il rimborso avviene una tantum. Esso può essere richiesto fino al 31 dicembre 2022 per le rette pagate nello stesso anno solare.

Leggi anche:€1.000 di Bonus subito sul conto, senza ISEE e solo 2 requisiti: famiglie al settimo cielo