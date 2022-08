Risparmiare sull’hotel può sembrare complicato, soprattutto se si è optato per una vacanza last minute. Ma non è esattamente così: se si seguono pochi, semplici trucchi c’è la possibilità di risparmiare una bella cifra che potrà essere conservata oppure impiegata in altre attività per la tua vacanza.

Risparmiare sull’hotel può sembrare complicato, soprattutto se si è optato per una vacanza last minute.

Ma non è esattamente così: se si seguono pochi, semplici trucchi c’è la possibilità di risparmiare una bella cifra. Consigli che ti permetteranno, dunque, o di conservare quanto risparmiato per affrontare un nuovo anno (anche considerando i rincari che già ci sono e quelli che potrebbero arrivare in autunno) oppure di godersi altre attività durante la vacanza, come escursioni, gite, visite ai musei e molto altro.

È noto, infatti, che tra le spese che più pesano al momento dell’organizzazione della vacanza ci sono proprio quelle legate al volo, treno o altro mezzo di trasporto che si sceglie e, appunto, l’alloggio.

Se è vero che altre opzioni, come affittare una casa o scegliere il campeggio, si rivelano spesso più conveniente della prenotazione di un albergo, lo è anche che non tutti vogliono rinunciare alle comodità dell’hotel.

Ma non per questo si deve pagare molto di più. Non se si seguono questi pochi, semplici consigli.

Come risparmiare sulla prenotazione dell’hotel: il tempismo è tutto

Anche se può apparire banale, purtroppo ci troviamo di fronte a una verità: quanto prima si prenota l’albergo, maggiori sono le possibilità di risparmiare sull’alloggio.

Non sempre, però, quest’opzione è possibile. Alcune persone, a causa di cause di forza maggiore, si trovano a scegliere di partire per un viaggio, seppur breve, senza grande anticipo. Altri, invece, compiono ricerche su ricerche in attesa che la promozione perfetta si palesi.

In realtà, una delle cose migliori da fare in questi casi è approfittare di eventuali offerte o di prezzi vantaggiosi, accertarsi che vi sia la possibilità di cancellazione e… prenotare, anche se non si è certi di poter partire.

Attenzione, però, a segnare sempre la data fissata per il termine della possibilità di cancellazione, nonché ad accertarsi che tale opzione non si paghi a parte (sulle spese extra torneremo tra qualche momento).

Risparmiare sull’hotel scegliendo la giusta posizione

Se si è scelto di prenotare un albergo, è possibile che si abbia voglia o necessità di beneficiare di un maggior numero di comfort che altri tipi di alloggio non sono in grado di assicurare. È per questo motivo che molte persone optano per alberghi in pieno centro o che si trovino nelle zone più “turistiche” della meta prescelta.

È pur vero, però, che se l’obiettivo è risparmiare optare per hotel posizionati in luoghi “caldi” della città non è una buona idea. Soprattutto se ci si trova nel bel mezzo dell’alta stagione per quella determinata meta, sarà pressoché impossibile non essere vittima di un innalzamento del prezzo dell’hotel.

Anche questo ostacolo, però, è facilmente risolvibile. Anziché prenotare un albergo in pieno centro, più saggio potrebbe essere optare per uno che si trova in una zona ben collegata, per esempio vicino a una fermata della metro o del bus, per avere ugualmente la possibilità di spostarsi liberamente, ma senza spendere una fortuna per il solo alloggio.

È chiaro che bisogna scegliere con coscienza, evitando di eccedere sui collegamenti per evitare di risparmiare sì, sull’albergo, ma finire per spendere troppo per i mezzi di trasporto.

Leggi anche: Le migliori app per prenotare il posto in spiaggia

Risparmiare sull’hotel confrontando i prezzi: app e siti, sì, ma non solo

Oggi come oggi internet offre grandi opportunità di risparmio, anche sulla prenotazione dell’hotel. Siti come Booking.com o Trivago, per esempio, hanno raggiunto un’ottima fama perché permettono di trovare l’offerta più conveniente.

Se utilizzare app e siti appositi è sicuramente un’ottima idea, è pur vero che non vale la pena utilizzare esclusivamente questo tipo di aiuto. Il consiglio, infatti, è di andare comunque sempre a confrontare il prezzo visto su un sito o su una app direttamente sul sito dell’hotel in questione.

Questo perché visitando il sito dell’albergo ci si può trovare di fronte a particolari promozioni solo per coloro che visitano il sito, offerte legate a qualche particolare festività oppure sconti per chi effettua per la prima volta la prenotazione online.

Insomma, sebbene i siti comparatori di prezzi rappresentino un ottimo aiuto per risparmiare sulla prenotazione dell’hotel, non bisogna mai dimenticare che sono spesso gli stessi alberghi a mettere a disposizione vantaggiose promozioni per i propri clienti.

Leggi anche: Voucher vacanze 2022: fino a due notti gratis in hotel

Attenzione alle spese in più di cui non tutti si rendono conto

Quando si prenota una camera d’albergo non sempre si fa caso ad alcune voci di spesa extra che, però, a fine soggiorno, possono pesare in maniera non indifferente e che, se valutate in anticipo, avrebbero permesso di risparmiare non poco.

È il caso, per esempio, di costi aggiuntivi e spese incluse nella prenotazione della camera come tasse aggiuntive al costo della prenotazione (per esempio, le imposte di soggiorno), il costo della colazione (se è inclusa o va pagata a parte) oppure il frigobar.

Anche se molti di questi servizi vengono forniti gratuitamente da molti alberghi, non è sempre così, con il rischio che, al momento del check out, ci si ritrovi con un mucchio di spese extra che non ci si aspettava di dover pagare.

Il consiglio, quindi, è di fare sempre attenzione e leggere le condizioni legate all’offerta, capendo bene quali sono i servizi gratuiti e quali a pagamento.